ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المجلس لن يخوض في جلسته اليوم مسألة سحب الثقة من الحكومة.

المريمي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن جلسة النواب ستناقش اعتذار رئيس الحكومة عن حضور الجلسة، نظرًا لتعارض الجلسة مع سفره في مهمة عمل، وطلب تأجيل المثول أمام مجلس النواب، إضافة إلى طلب إيضاح الأسئلة الموجهة لعدد من الوزارات.

وأضاف أن النواب سيناقشون كذلك الميزانية وموضوع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرًا إلى أن قانون انتخاب الرئيس أحيل للجنة التشريعية لصياغة ما تم الاتفاق عليه، تمهيدًا لإحالته للرئاسة للموافقة عليه، وفق قوله.