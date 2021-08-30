ليبيا – التقى رئيس رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان رفقة النائب الأول “مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر بوشاح” أمس الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الطرفان تباحثا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في الجانب الاقتصادي منها، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي.

وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في ليبيا حيث بيّن المشري موقفَ المجلس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة.

وأشار إلى أن الطرف الآخر يعرقل العملية السياسية ويريد تفصيل القانون على شخوص معينة مثل مزدوجي الجنسية وأصحاب الرتب العسكرية، وهذا يُعد مرفوضًا بالنسبة للمجلس والتيار المدني، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.