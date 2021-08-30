ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بالعاصمة الجزائر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي تستضيفه الجزائر انطلاقًا من اليوم الإثنين.

لعمامرة رحب في مستهل هذا اللقاء بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالمنقوش، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التى تربط الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير الجزائري أن الهدف من الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا هو توحيد الصف لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، مشيرًا الى الروابط المتينة التى تجمع هذه الدول.