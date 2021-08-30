ليبيا – رأت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خطوة في الاتجاه الصحيح، لمواجهة المعرقلين لعمل الحكومة وخارطة الطريق، وتوضيح الأمر للشعب؛ رغم أن الدبيبة تأخر قليلًا في كشف ابتزاز وتلاعب رئيس البرلمان وبعض النواب، ولكن في نفس الوقت هو من سمح لهم بهذا عندما استجاب لضغوطاتهم في تشكيل الحكومة، بحسب زعمها.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أوضحت أنه بخصوص سحب الثقة، فإن هذا أمر غير وارد، كون خارطة الطريق لم تتضمن مثل هذه الخطوة، ولأن هذه الحكومة مهمتها واضحة ومحددة، وهي الإعداد للانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأضافت: “تغيير الحكومة الآن هو عرقلة لخارطة الطريق وللانتخابات، ودور البرلمان الآن فقط سن التشريعات المتعلقة بإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق”، حسب قولها.

وتابعت النعاس: “أتوقع أن هناك بعض الضغوطات الدولية لمنع عقيلة من التهور وسحب الثقة، لكنه سيقدم عليها فقط إذا وجد دعمًا أو تشجيعًا لدى بعض الدول المتورطة في دعم عدم الاستقرار في ليبيا”.