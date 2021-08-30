أفغانستان – صرحت القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي يحقق في الظروف المحيطة بضربة الطائرة المسيرة في العاصمة الأفغانية كابل، ويدرس التقارير بشأن سقوط ضحايا.

وقال بيان للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان: “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء هجومنا على سيارة في كابل اليوم، ونواصل تقييم نتيجة هذه الضربة، التي كما نعلم منعت تهديدا وشيكا من جانب داعش للمطار. نعلم أنه بسبب تدمير السيارة، حدثت انفجارات لاحقة كبيرة وقوية، ما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المتفجرات داخل السيارة، ما قد يكون تسبب في وقوع إصابات إضافية. من غير الواضح ما الذي كان يمكن أن يحدث، ونحن نواصل التحقيق”.

كما صرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بأنها ستشعر بـ “بالأسى” لأي وفاة “محتملة” لأشخاص أبرياء.

وكانت شبكة “سي إن إن” قد ذكرت في وقت سابق، أن ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في إحدى مناطق كابل تسببت في مقتل تسعة أشخاص من بينهم ستة أطفال.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن ضربة بطائرة مسيرة دمرت سيارة في العاصمة الأفغانية يوم الأحد، كانت حسب الجيش الأمريكي، تحمل كميات كبيرة من المتفجرات وتشكل تهديدا مباشرا لمطار كابل.

وكان الهدف مرتبطا بتنظيم داعش خراسان الإرهابي الذي تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن التفجير الأخير قرب المطار والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

المصدر: نوفوستي