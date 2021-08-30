بعد الهجوم على قاعدة العند.. هادي للحوثيين: ستدفعون الثمن غاليا

بعد الهجوم على قاعدة العند.. هادي للحوثيين: ستدفعون الثمن غاليا

اليمن – تعهد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأن جماعة “أنصار الله” الحوثية ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين.

وأضاف هادي أن “معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب”.

وبعث برقية عزاء ومواساة إلى أسر الضباط والصف والجنود الذين قتلوا اليوم في “العملية الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند”.

ووجه الرئيس اليمني وزارتي الدفاع والصحة بـ”توفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

وأشار إلى أن تضحيات الشعب اليمني لن تذهب سدى وأن “محاولة الحوثيين جر اليمن إلى الماضي البغيض ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية”.

ودعا الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة الحوثيين قائلا: “من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي بدعم إيراني فهو واهم وعلينا جميعا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدا وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو”.

وكان مراسلنا في اليمن أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد بسقوط قتلى وجرحى نتيجة هجوم صاروخي وضرب وجهتها طائرة مسيرة تابعة وفق شهود عيان لجماعة “أنصار الله” الحوثية على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية+RT