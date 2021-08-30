ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عمر تنتوش أن الإقدام على سحب الثقة من حكومة الوحدة لا يدعم إجراء الانتخابات في موعدها، ملمحًا إلى أن هذا الإجراء قد يتحول إلى عرقلة جديدة توضع في طريق الانتخابات، وبالمشهد الليبي عمومًا.

تنتوش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، تساءل: كيف نتحدث عن مساءلة الحكومة، ونتهمها بالتقصير في عملها دون إقرار ميزانيها؟

وأضاف: “ما يحدث هو محاولة لخلط الأوراق لأهداف سياسية، ربما منها عرقلة إجراء الانتخابات”.

وتابع حديثه: “اذا ما توفرت الشروط والإجراءات القانونية لعملية سحب الثقة فعليًا، ما هو الوقت الذي سيحتاجه البرلمان لتشكيل حكومة جديدة ثم منحها الثقة مجددًا؟ فضلًا عما تتطلبه عملية التشكيل من موافقة المجلس الأعلى للدولة”.

وذهب تنتوش إلى أنه من الأولى بالنواب المطالبة بسحب الثقة من الوزراء الذين سبق لهم أن قاموا بتزكية أسمائهم للدبيبة خلال عملية تشكيله للحكومة.