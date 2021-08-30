ليبيا – أكد رئيس اللجنة الإعلامية بحراك شباب بني وليد مسعود الواعر خروج المئات من الشباب من أبناء المدينة للمطالبة بإنهاء الفساد والقبلية وتغيير كافة المسؤولين بالمجلس البلدي.

الواعر وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد نوه إلى أن الحراك سلمي وبعيد عن العنف، وحصل على موافقة من مديرية أمن بني وليد، مشيرًا إلى أن الشباب طالبوا المجلس البلدي ببني وليد بالإسراع بتنفيذ المطالب قبل الدخول في عصيان مدني وتجميد عمل المجلس البلدي لبني وليد.

وطالب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل الفوري، محذرًا من زيادة غضب المتظاهرين بتجاهل مطالبهم.

وأفاد الواعر بضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية داخل المدينة من شرطة ومخابرات وجهاز الهجرة غير الشرعية والأمن الداخلي والخارجي.