رسميا.. التوقيع على بروتوكول لإنشاء الزمالك في الإمارات

رسميا.. التوقيع على بروتوكول لإنشاء الزمالك في الإمارات

مصر – أعلن نادي الزمالك المتوج بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التوقيع على اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات لإنشاء ناد يحمل اسمه في دولة الإمارات.

وقال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، في مؤتمر صحفي إن ناديه يملك طموحات عديدة على رأسها الاستثمار.

وأوضح أن هذه الاتفاقية هي الثانية بعد التعاون مع شركة “إيرو سبورت” التابعة لوزارة الطيران.

وأشار إلى أن “الشعب المصري يعشق الإمارات وأيضا الشعب الإماراتي يعشق مصر والزمالك”، متمنيا التوفيق للشركة في تنفيذ اتفاقية إنشاء النادي الجديد باسم الزمالك في الإمارات.

وأكد عمرو مصطفى، رئيس الشركة، أنه يشكر الزمالك للتعاون مع شركته لأول مرة، موضحا أن الزمالك من أكبر الأندية في مصر وقارة إفريقيا والمنطقة العربية.

وأضاف: “هدفنا تأسيس فريق لكرة القدم وفقا للوائح والقوانين في الإمارات تحت اسم الزمالك وبإشراف شركته وسيتم بعدها إدخال رياضات أخرى ثم الانطلاق لدول أخرى شقيقة”.

وأشار بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، إلى أنه عاش لفترة في الإمارات ويعلم قيمة الزمالك هناك، ومدى عشق الجماهير للفريق الأبيض، مشيدا ببروتوكول التعاون في إطار الاستثمار الرياضي.

المصدر: وكالات