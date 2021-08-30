ليبيا – عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد اجتماعًا تقابليًا مع مديري العموم ومديري الإدارات والمكاتب، وذلك برئاسة مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، والمديرين العموم ومديري الإدارات وبعض المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

صنع الله ثمن خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط حضور الجميع ووجود مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي خالد الخفيفي، معبرًا عن سعادته بوحدة وترابط جميع إدارات المؤسسة الوطنية للنفط وتواصلهم الحثيث مع شركاتها لإنجاز كافة أعمال القطاع بشفافية ومهنية وحرفية عالية لدعم اقتصاد الدولة الليبية.

وأكد خلال كلمته أن المؤسسة الوطنية للنفط رغم كل الظروف كانت ولازالت وستكون دائماً السبب الرئيسي لوحدة ليبيا واستقرارها، والداعم الرئيسي والوحيد لاقتصادها.

كما أوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط قامت منذ بداية انتشار الفيروس بمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا، من خلال إدارة الصحة والسلامة والبيئة والعمل على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكافة مواقعها، سعيًا للحد منها، وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط، كما عملت على التنسيق مع مصحة النفط ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة والأمراض لتوفير اللقاحات للحد من انتشارها.

من جانبه، قدم مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة خلال الاجتماع نبذة عامة عن الوضع الوبائي داخل قطاع النفط، مؤكدًا أن الإدارة تتابع وتراقب تطورات الوضع الوبائي في العالم وفي ليبيا تحديدًا والقطاع، منذ بداية الجائحة وحتى انتشارها في العالم، وأنها عملت على خلق تواصل مع القنوات الصحية المختصة في ليبيا، مشيرًا إلى أن إدارة الصحة والسلامة والبيئة في تواصل دائم ومستمر مع الشركات النفطية والجهات والمراكز التابعة للمؤسسة، وأنها قامت بجولات تفقدية لكل المواقع النفطية، وذلك بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الإدارة، وسعيًا لضمان توفير كل مستلزمات الوقاية، ولتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء انتشار الفايروس.

كما إستعرض أبو خطوة، البيانات الوبائية للعاملين في قطاع النفط، وفقًا لنتائج التقرير الصادر في 28 أغسطس 2021، والذي أظهر أن الإصابات التراكمية على مستوى قطاع النفط وصلت إلي 2337 إصابة، الحالات النشطة 336 حالة، أما حالات الشفاء 1942، و59 حالة وفاة، كما تم تسجيل 1416 متحصل على اللقاح، منوهًا أن الإدارة تعمل على الرفع من مستوى السلامة بكل مقرات المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه، اثنى مصطفى صنع الله، على الدور النشط التي تقوم به إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والجهود المبذولة من قبل مدير الإدارة وكل العاملين فيها، للحد وتقليل الحوداث إلى الحد الأدنى، كذلك لجهودهم في إنجاز عدد من الدورات بالتنسيق مع شركة إيني، المتعلقة بـ “سلامة العمليات” والتي تقام لأول مرة في قطاع النفط في ليبيا.

وناقش المجتمعون نشاطات الإدارات المختلفة وأهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملها، في ظل عدم وجود ميزانيات معتمدة للمؤسسة وشركاتها، كما تمت مناقشة المقترحات والخطط التدريبية للعاملين بالمؤسسة وشركاتها، وتم التطرق أيضًا إلى الدور البارز الذي قامت به الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية.

بدوره، أوضح مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج أن الإدارة العامة قد وضعت الخطط الأنسب لتطوير ورفع كفاءة جميع المستخدمين بقطاع النفط، من خلال التنسيق مع بيوت الخبرة من جامعات ومعاهد ومراكز تدريبية بدول متقدمة كالمملكة المتحدة وأمريكا وكندا، لضمان جودة الحصيلة العلمية والفنية التي سيكتسبها متدربي قطاع النفط، كما تضمن الاجتماع نقاشاتٌ موسعة ومستفيضة، حول إمكانية الإستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الشريكة في مجال التدريب.

من جهته، أشار أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة إلى أهمية أن تتابع كل الإدارات المعنية بالمؤسسة بالإضافة إلى الإدارات المساندة بها، التقارير الفنية مع شركات القطاع وأيضًا إدارات التسويق الدولي والتفتيش والقياس، والمتعلقة بالمشاريع الهامة ومتابعتها ومراجعتها، والتواصل المستمر مع شركات القطاع من خلال الاجتماعات الفنية والتي تعقد مرتين من كل عام، حيث تم تأجيلها مؤخراً بسبب الوضع الوبائي، موصيا بضرورة التركيز على ما يأتي من توصيات المختصين والخبراء بالقطاع بهذه الاجتماعات لمعالجة وتخطي كافة العراقيل التي تواجهها في تنفيذها للمشاريع الحيوية.

كما أشار إلى أن شح الميزانيات المالية اللازمة لانجازها، أدى إلى بطء في تنفيذها وإنجاز عمليات الحفر الضرورية لزيادة معدلات الإنتاج.

واختتم شنقير عضو مجلس الإدارة كلمته بضرورة العمل والتنسيق بين كل الإدارات المعنية بشكل متواصل ومستمر والالتزام بحضور الاجتماعات الفنية والخوض في المناقشات البناءة التي من شأنها أن تزيح العراقيل والمضي قدمًا وتحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط الطموحة لتدوير عجلة الإنتاج وزيادته.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أهمية العمل كفريق واحد، وذلك لتذليل الصعاب وإزاحة المختنقات، كما تقدموا بجزيل الشكر لكل مديري اإدارات وجميع العاملين بالمؤسسة دون استثناء، لعملهم الدؤوب ومجهوداتهم الجبارة وحرصهم طوال الوقت على تغليب مصلحة الوطن و قطاع النفط.

وفي ختام الاجتماع كرر صنع الله، شكره وتقديره للحضور ولكل العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، لجهودهم القيمة وعملهم المثمر في ظل انتشار فيروس كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط من أعرق المؤسسات بليبيا، وأنها واجهت تحديات كبيرة وتغلبت عليها كلها بفضل الله ثم بفضل التفاف العاملين حولها، ولن يثنيها عن رسالتها الوطنية الناعقون والفاشلون، مضيفًا أن الفاشلين والمرجفين مصيرهم مزبلة التاريخ.

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