ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن البعض الأطراف لم تعبأ بخارطة الطريق، ولم تعمل يومًا على تنفيذها أو تضمينها في الإعلان الدستوري المؤقت حتى تصبح ملزمة للجميع، معتقدًا بأن السلطة التنفيذية الجديدة ستقابل بدعم وإنجاح عملها، إلا أن البرلمان ورئيسه عقيلة صالح عرقلوا ذلك، ومنعوا هذه السلطة من تحقيق الأهداف المرجوة منها، بحسب زعمه.

صهد الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الأحد أضاف: “الحكومة تعرضت منذ بداية تأسيسها إلى مساومات، لدرجة أن التشكيلة الوزارية كاملة اختارها البرلمان، والآن نجد مساومات على الميزانية، واستدعاء رئيس الحكومة للمساءلة، ولا نعرف عن أي شيء ستتم المساءلة وهو لم يستلم ميزانية، وتم عرقلته، وحتى منعه من عقد اجتماع في بنغازي”، وفق تساؤلاته.

وتابع حديثه: “السلطة التنفيذية لها أخطاء وإخفاقات، لكن البرلمان استأثر بصلاحيات بمفرده، وخالف خارطة الطريق والاتفاق السياسي الليبي، ولم يشاور مجلس الدولة، بل ورفض التعاون تمامًا مع المجلس.

صهد قال: إن المجتمع الدولي ما زال يمارس سياسات الاسترضاء، وهي التي قادت ليبيا إلى هذه الحالة، والتي تؤكد وجود قوى بعينها تريد فرض سيطرتها على الوضع في ليبيا وفق أهدافها.