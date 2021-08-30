ليبيا – كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون عن أسباب إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل، مرجعًا ذلك لرفض الأخير تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإصراره على تسيير العمل خارج البلاد، الأمر الذي يعدّ مخالفًا لقوانين القطاع.

عون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “قرار الإيقاف جاء بعد ارتكابه مخالفات صريحة وسفره خارج البلاد دون موافقة الوزارة”.

وأكد أن وزارة النفط تعمل وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها، وهي المنظِّمة للقطاع، وعلى صنع الله الامتثال للتحقيق لكي تسير الأمور بشكلها الصحيح.