سوريا – أفادت اللجنة المركزية في درعا البلد امس بانهيار المفاوضات مع السلطات السورية، بسبب ما أسمته ” تمسكها بمواقفها واستمرارها في التصعيد”.

الناطق باسم اللجنة المركزية عدنان المسالمة نشر على موقع “فيسبوك” معلنا انهيار المفاوضات بسبب تعنت الطرف الآخر بحسب كلامه.

ولم يعلق أي طرف من قبل الدولة السورية على كلام المسالمة حتى الآن.

وذكرت مراسلة RT أن اشتباكات عنيفة تدور في درعا بعد التصعيد الأخير من قبل الجماعات المسلحة الرافضة للتسوية في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم.

وقالت إن الجماعات المسلحة استهدفت أحياء في درعا كالكاشف والمحطة والسبيل والصحاري بالقذائف فيما ردت قوات الجيش السوري باستهدافات على مواقع المسلحين.

وأوضحت أن هذه التطورات تزامنت مع رفض اللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين شروط السلطات السورية دخول وحدات الجيش السوري إلى حي درعا البلد وطريق السد والمخيم ورفع العلم السوري وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية وترحيل المجموعات الإرهابية إلى الشمال السوري.

وذكرت المراسلة أن محاور أرياف درعا لم تسجل أي اشتباكات.

المصدر: RT