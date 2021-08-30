ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري بعد زيارة قام بها لمقر هيئة السلامة الوطنية في مدينة طرابلس عن أهمية تخصيص الموارد الكافية بشكل عاجل لهيئة السلامة الوطنية.

الحراري قال بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب: إن ما تم تخصيصه لهيئة السلامة من الحكومة لا يكفي ولا يتناسب أبدًا مع أهمية الهيئة ودورها، واصفًا أوضاعها بالمؤسفة، في ظل شبه انعدام للإمكانيات و الذي يجعلها عاجزة عن الاستجابة لمكافحة الحرائق في أغلب مناطق البلاد.

وأضاف أن بعض المطارات مثل مطار طبرق الدولي يعمل بدون تجهيزات لمكافحة الحرائق، وهو مخالف لأبسط قواعد السلامة، كما أن هناك عجزا في الاستجابة لإطفاء حرائق الغابات.

ودعا الحراري الحكومة إلى ضرورة العمل على دعم وتلبية احتياجات هيئة السلامة الوطنية من سيارات إطفاء وتدريب لعناصرها وأيضًا تجهيز لمقراتها، وأن المبلغ الذي تم تخصيصه وهو أربعة ملايين دينار لا يكفي أبدًا لسد تلك الاحتياجات، موضحًا بأنه في الوقت الذي تتناقص مخصصات الهيئة ويقل الاهتمام بها، تتزايد حوادث الحرائق، وهو ما يضع تحديات أكبر أمام الهيئة ويتطلب وضع برنامج فعال لتطوير الهيئة للقيام بمهامها.

وعبر الحراري عن أسفه لأوضاع العاملين بهيئة السلامة الوطنية وخاصة أطقم إطفاء الحرائق، مشددًا على ضرورة الوقوف على احتياجاتهم وتوفير ما يلزم لهم بالنظر لطبيعة العمل الخطير الذي يقومون به، مجددًا شكره وتقديره لأطقم الإطفاء الذين يواصلون العمل رغم كل المخاطر التي تهدد حياتهم، في ظل ضعف التجهيزات للاستجابة لنداءات الاستغاثة و إنقاذ ضحايا الحرائق.