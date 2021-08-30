الولايات المتحدة – وافقت محكمة في نيويورك الأمريكية على استرداد مبلغ يفوق 200 ألف دولار من الممثل ستيفن سيغال، وذلك لإخفائه عائدات من إعلانات عملات مشفرة، وفقا لما ذكره وكالة “بلومبرغ”.

وجاءت موافقة المحكمة بناء على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فعلى حد تعبير اللجنة فقد أخفى الممثل عائدات من إعلانات.

وقالت اللجنة إن الممثل قام بالترويج لعملة Bitcoiin2Gen في العام 2018، ومقابل ذلك حصل على 250 ألف دولار و750 ألف دولار على شكل توكنز (عملات افتراضية) إلا أنه لم يصرح عن هذا الدخل.

يذكر أن الهيئة التنظيمية الأمريكية قررت في فبراير من العام الماضي فرض غرامة على شركة سيغال، حينها وافق الممثل على تسوية بقيمة 330 ألف دولار، سدد الممثل منها 75 ألف دولار.

المصدر: بلومبرغ