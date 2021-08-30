مصر – شاعت العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية حول علاقة متغير “دلتا بلس” بالإصابة بالفطر الأسود، عقب إعلان وزارة الصحة المصرية عن تسجيل أول إصابة بـ”دلتا بلس” في يوليو.

ونفى الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس في تصريح لصحيفة “الوطن” أن تكون العلاقة بين متحور “دلتا بلس” والفطر الأسود عكسية، موضحا أن الدراسات العلمية والتجارب أثبت عدم تأثير “دلتا بلس” على المصاب وأنه لا يؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود.

وقال إن “دلتا بلس” يؤثر على أصحاب المناعة الضعيفة ويمكن أن يصابوا بالفطر الأسود وذلك ضمن المضاعفات المصاحبة للمتحور الجديد لـ”دلتا بلس”.

وأضاف أن الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بفيروس كورونا أو “دلتا بلس”، موضحا أن الإصابة بالفطر الأسود أو الإصابة بالفطريات بشكل عام تكون من خلال التناول الزائد للمضادات الحيوية.

المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية