روسيا – احتلت روسيا المكانة الأولى في سباقات السائقين العسكريين التي أقيمت في مدينة فورونيج الروسية في إطار “ألعاب الجيش – 2021”.

وشغل المنتخب البيلاروسي المرتبة الثانية وبعده الفريق الأوزبكي.

وشاركت في المسابقات المنتخبات من روسيا وبيلاروس وأوزبكستان ومصر والصين حيث بلغ عدد المشاركين 100 سائق تسابقوا في قيادة الشاحنات وسيارات الجيب العسكرية. وقد حطم السائقون الروس والصينيون 6 أرقام قياسية عالمية.

وشهدت مراسم اختتام المسابقات عروض السائقات العسكريات اللواتي استعرضن قيادة متزامنة للسيارات العسكرية.

كما شهدت جمهورية تيفا في أقصى شرق روسيا نوعيْن من السباقات في إطار “ألعاب الجيش” وهما “الرالي العسكري” وماراثون الخيول.

وفاز الفريق الروسي للمرة الخامسة بسباقات “الرالي العسكري” الذي تضمن السباق الفردي والسباق الناري والسباق الجماعي واحتل الفريق الصيني المرتبة الثانية وبعده الفريق الصربي.

وشارك في سباق قيادة العربات المدرعة العسكرية مثل عربة “تيغر” الروسية 120 عسكريا مثلوا روسيا والصين وأوزبكستان وإسرائيل وصربيا ومنغوليا وبيلاروس. وقطع المشاركون مسافة 800 كيلومتر.

كما فاز الفريق الروسي بماراثون الخيول الذي شاركت فيه كذلك الفرق من أوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان وقطعت مسافة 100 كيلومتر.

يذكر أن “ألعاب الجيش – 2021” عبارة عن مسابقات تدريبية قتالية لعسكريي مختلف الدول. وتقام في 11 دولة ما بين 22 أغسطس الجاري و4 سبتمبر المقبل وهناك 34 مسابقة عسكرية مختلفة.

المصدر: تاس