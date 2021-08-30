ليبيا – ضمن المسؤوليات القانونية والصحية والرقابية التي تُسند للجهات والأجهزة الحكومية لمعالجة بعض المشاكل المجتمعية، عُقد أمس الأحد بمقر وزارة العدل اجتماع حول مسألة “التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ترأس جلسة الاجتماع -وفقًا لوزارة الصحة- نزيهة عاشور وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، بحضور مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة، ومدير إدارة الرقابة على الأدوية والأغذية بهيئة الرقابة الإدارية، ومدير جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة، إلى جانب مستشارين بالمركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل.

وناقش الحاضرون التشريعات الليبية بشان مسألة وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والأضرار التي ينتج عنها، وقد تم عرض شرح مبسط لبعض القوانين الليبية حول هذه المسألة.

كما تناول الاجتماع تبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي، فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجوانب القضائية والأمنية والفنية، وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون.

وخلص الاجتماع على الاتفاق بتقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد المحظورة، وذلك لوضع الأسس والخطوات العامة بإشراف وزارة العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة.