مصر – أفادت إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن وفدا روسيا يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومستثمرين، وصل لتفقد أراضي المنطقة الصناعية الروسية على القناة.

وأضافت الإدارة: “سيزور وفد روسي غدا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وهو يضم 20 ممثلا عن أكبر ثماني شركات روسية تعمل في مختلف الصناعات، وتنوي الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في عين السخنة”.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد الأراضي المعروضة على الجانب الروسي لتنفيذ المشروعات عليها، ثم سيزور الشركات العاملة بالفعل في المنطقة، المصرية منها والأجنبية.

في وقت سابق، قال رئيس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، إن العمل بالمشروع سيبدأ في نهاية العام فور توقيع عقد إنشاء شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.

ومن المفترض أن يبدأ المشروع في المرحلة الأولى على مساحة 100 هكتار شرق بورسعيد، وعلى مساحة 50 هكتارا في العين السخنة.

المصدر: نوفوستي