ليبيا – التقى آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” و وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى بمقر الوزارة بطرابلس أمس الإثنين سفير الجمهورية الإيطالية المعتمد لدى ليبيا، بحضور نائب مدير الإدارة الاوروبية بالوزارة موسى الكيلاني.

الاجتماع تطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى عدد من الملفات المهمة والعالقة، ومن بينها العمل على تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وموضوع الهجرة غير الشرعية، للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة مع دول المصدر.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء أن سفارة بلاده بطرابلس، ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة القادمة، معربًا عن أمل بلاده في توطيد العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.