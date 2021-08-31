سويسرا – أعلنت منظمة التجارة العالمية امس أنها ستنظر في نزاع طال أمده بين الصين والولايات المتحدة حول استغلال بكين قيودا مفروضة على استيراد الأرز والقمح والذرة.

وكانت المنظمة قد أصدرت حكما في 2019 ضد استخدام الصين نظاما لحصص الواردات الزراعية بعد أن نجحت الولايات المتحدة في إقامة الحجة على أن ذلك يقيد فتح السوق أمام صادرات الحبوب الأمريكية.

وقالت الصين إنها نفذت منذ ذلك الحين توصيات منظمة التجارة لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك.

وقالت الشهر الماضي إن لها الحق في اتخاذ “إجراءات مضادة” بحق بكين دون أن تقدم تفاصيل عن مستوى الانتقام.

وجرت العادة على أن تقدم لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة حكمها إلى الأطراف المعنية في غضون ستة أشهر بعد سلسلة جلسات استماع ومشاورات.

المصدر: رويترز