التحالف العربي: تضرر طائرة مدنية في هجوم للحوثيين على مطار أبها (صور)

التحالف العربي: تضرر طائرة مدنية في هجوم للحوثيين على مطار أبها (صور)

اليمن – أعلن التحالف العربي اليوم الثلاثاء عن تضرر طائرة مدنية من طراز “إيرباص إيه 320” في هجوم نفذته مليشيا الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إن “قيادة القوات أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في تنفيذ الإجراءات لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم والوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وذكر أن “هذه المحاولة العدائية الوحشية هي المحاولة الثانية هذا اليوم لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكشف أنه نتج عن هذا الهجوم “تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار”.

المصدر: “واس”