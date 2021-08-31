ليبيا – أعرب المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الثلاثاء عن استيائه من تصريحات ئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في إحدى القنوات التلفزيونية، حول زيارة نائب رئيس الرئاسي عبد الله اللافي إلى الجمهورية التونسية.

المجلس وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، أشار إلى أنه قرر مجتمعا إيفاد اللافي ممثلًا عنه في زيارة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية.

وأوضح المجلس أن الزيارة تأتي إطار الوقوف عن كثب لمتابعة التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، ومن منطلق مسؤولياته كان لا بد من الاطلاع على ما يجري في بلد شقيق وجار.

ونوه المجلس إلى أن مواقفه وعمله كسلطة سيادة تتم بالإجماع وانطلاقًا من التزامه بالعملية السياسية والمسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي تنص عليها الاتفاق السياسي.