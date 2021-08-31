روسيا – أظهرت بيانات التداول امس تجاوز سعر الغاز الـ600 دولار لكل ألف متر مكعبة للعقود الآجلة الأوروبية، للمرة الأولى في تاريخ التداول.

وحسب بيانات التداول فإنه اعتبارا من 17:38 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر إلى 600 دولار لكل ألف متر مكعب، وهذا السعر في الوقت الحالي هو الأعلى خلال جلسة تداول يوم الاثنين​​​، فيما تقلب السعر خلال اليوم وانخفض إلى 588 دولارا.

والأسبوع الماضي ذكرت ماريا تسيغانكوفا من شركة Refinitif لتحليل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن بين عوامل ارتفاع أسعار الغاز، المستوى المنخفض من احتياطياته في خزانات شمال شرق أوروبا، والضبابية السائدة حول إطلاق مشروع “السيل الشمالي – 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

المصدر: نوفوستي