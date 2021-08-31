ليبيا – التقى محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير بالمدراء العاملين بمصارف الجمهورية والصحارى والتجاري الوطني والوحدة وشمال إفريقيا.

بيان صحفي صادر عن المصرف طالعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء تم بحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفريق السيولة لمناقشة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة المصرف المركزي لحل هذه المشكلة التي ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها.

وبحسب البيان تم بحث التزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي واستعراض مشكلة المقاصة بين المصارف وقيام بعضها برفض الصكوك فيما بينها والاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشكلة ورفع كافة القيود الموضوعة من قبل المصارف.

وأضاف البيان إن ما يساعد على حل هذه المشكلة هو ارتفاع أرصدة المصارف لدى المصرف المركزي بشكل كبير وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي فيما شدد الكبير على المصارف التجارية في هذا الصدد بضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها .

وتطرق الكبير إلى أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية فيما تم الاتفاق على سرعة اتخاذ إجراءات تضمن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المصارف.