إسبانيا – أفادت إذاعة “راديو كاتالونيا” الإسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة فتحت قنوات الاتصال مع مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الأوروغوياني إدنسون كافاني.

وقالت الإذاعة المقربة من النادي أسوار “كامب نو”، إن كافاني وافق على الانضمام إلى برشلونة، بينما رفض مانشستر يونايتد إبرام الصفقة لحاجته إلى خدمات اللاعب على حد تعبير الإذاعة.

وسارع برشلونة إلى التواصل مع مانشستر يونايتد فور الإعلان عن التعاقد الرسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس مقابل نحو 15 مليون يورو، وبموجب عقد يمتد إلى عامين، قابل للتمديد لعام آخر.

وأصبح لدى فريق “الشياطين الحمر” مجموعة كبيرة من المهاجمين بعد انتداب رونالدو، ما جعل برشلونة يفكر في التعاقد مع كافاني لسد الثغرة الهجومية في النادي منذ رحيل الأوروغوياني الآخر لويس سواريز الموسم الماضي، إلى أتلتيكو مدريد، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم الحالي، إلى باريس سان جيرمان.

برشلونة قد يهدي الرقم (7) لرونالدو

ويرتدي كافاني القميص رقم (7) مع “الشياطين الحمر”، وهو الرقم الذي كان يحمله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق في فترته الأولى مع الفريق الإنجليزي ما بين عامي 2003 و2009، وفيما بعد مع ريال مدريد ويوفنتوس، والآن بعد عودة الدون إلى ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد” من جديد، لا يمكنه الحصول على رقمه (7) والعلامة المسجلة باسمه (CR_7) إلا في حالتين طبقا للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعارف عليها، الأولى أن يرحل كافاني عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الحالي، والثانية أن يتقدّم النادي بطلب إعفاء خاص إلى الاتحاد لاستبدال أرقام اللاعبين، وهو شيء لم يحدث من قبل وصعب الحدوث لأن المهاجم الأوروغوياني لعب بالفعل مباراة وولفرهامبتون الأخيرة بالقميص رقم (7).

المصدر: وكالات