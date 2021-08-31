ليبيا – قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن البرلمان عقد جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس حيث تم مناقشة استجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

بليحق أشار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن المجلس شكل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم بالإضافة إلى تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

ونوه إلى أن البرلمان شكل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.