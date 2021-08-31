بيلاروس – أكد سفير بيلاروس في موسكو فلاديمير سيماشكو، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيوقعان في 9 سبتمبر بموسكو على كل “خرائط طريق” التكامل.

وأضاف السفير، في لقاء مع محافظ مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف ونائب رئيس مجلس الدوما أليكسي غوردييف: “نحمد الرب، لقد وصلنا إلى نقطة النهاية بعد ثلاث سنوات، وبقي من 28 خارطة طريق، فقط واحدة. اعتقد أننا سننجز هذه الأخيرة في السابع من سبتمبر، وفي اليوم التاسع منه سيجتمع الرئيسان في موسكو، حيث سيتم التوقيع على جميع خرائط الطريق وخرائط تطوير تعميق التكامل “.

كما تم الإعلان في وقت سابق، سينتاقش بوتين ولوكاشينكو البرامج التي أعدتها حكومتا البلدين، والقضايا الدولية، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي.

المصدر: تاس