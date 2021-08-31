السعودية – أعلن التحالف العربي في اليمن امس أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

وقال التحالف: “نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وأعلن التحالف العربي صباح اليوم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح التحالف أن “كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الجماعة العبثية”.

ويوم الأحد، قال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وأكد التحالف إحباط جميع محاولات جماعة الحوثي العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

المصدر: RT + وكالات