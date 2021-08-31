ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إنه دعم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مبادرته وتطبيقها، وهي كل أقليم ينتخب ممثله في المجلس الرئاسي، ولكن عندما توجه لدعم نظام القائمة بالأغلبية دون ضوابط اعتبر ذلك انقلابًا على مبادرة المستشار صالح، مشيرًا إلى أن صوته سيكون للقائمة مجتمعة وليس للمستشار فقط.

دغيم أشار خلال لقاء خاص عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن دعوة البرلمان لمساءلة الحكومة هي حق أصيل لمجلس النواب، وهو طلب لمجموعة من النواب جميعهم من أقليم برقة.

وتابع: “لو سحبت الثقة من الحكومة ستتحول لحكومة تصريف أعمال وتمارس أعمالها وهي حكومة تصريف أعمال دون وجود ميزانية، الآن الأزمة في ليبيا من سنوات سياسية وليست قانونية ونصوص نتحجج بنصوص لا توصلنا لشيء. ممارسة الاختصاصات بطريقة خاطئة هي خطف للبرلمان واتفق مع ذلك”.

وأكد على حاجة البلاد لحكومة ائتلافية وطنية بفكرتها، وذلك لا يعني إقصاء عبد الحميد الدبيبة ربما هو يقود هذه الحكومة، معتبرًا أن ليبيا لن تصمد هي واستقرارها ووحدتها وسلمها الأهلي بهذه الحكومة.

كما أضاف: “الحكومة لن تستطيع الاستمرار وربما لو لم نجد حلًا ستكون عندنا حكومتين. حالة الانسداد السياسي في ليبيا وليس بالبرلمان، ما يجري في البرلمان انعكاس لذلك ولكن المشكلة في ليبيا أكبر”.

ورأى أن أداء البعثة يؤكد أن هناك دول غير مستعجلة على الوصول لحل في ليبيا، محذرًا من أن تكون النتيجة تفجير الأوضاع في ليبيا قبل 24 ديسمبر نتيجة رغبة البعض بالوصول لهذه النتيجة.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ لماذا زياد دغيم متغيب عن الجلسات خلال هذه المدة؟

اعتبر نفسي مقاطعًا لجلسات مجلس النواب منذ سنتين، تغيبت عن معظم الجلسات لأسباب سياسية معلنة وليست مخفية، بداية موقفي لما حدث للزميلة سهام سرقيوة والتعاطي معها، وبعدها ما حدث في جنيف واختيار القائمة، قائمة الرئيس المنفي والدبيبة.

س/ ولكنك كنت من ضمن الموفدين من قبل أعضاء مجلس النواب والداعمين لعقيلة صالح؟

نعم، منذ ذلك الاختيار في جنيف أنا مقاطع لجلسات مجلس النواب لأسباب أعلنت عنها، ومنها تعرضي للتهديد المباشر بعدم المشاركة في جلسة سرت وجلسات أخرى.

س/ هناك تهديدات أمنية بشكل مباشر وخشيتك منها دعتك لعدم حضور الجلسات؟

نعم.

س/ هناك من يقول على اعتبارك عضو من مجلس النواب واختيارك من المواطنين عن دائرة بنغازي، ألا يعد هذا تهربًا من المسؤولية الوطنية؟

ربما لا أستطيع تقييم آراء الناس ولكن الوضع الأمني كان لا يسمح لي بالحضور، وأعتقد ما حدث لسهام سرقيوة وعدم التعاطي من الناخبين، هناك مسؤولية للمنتخب وكذلك مسؤولية من الناخبين في حماية الرأي السياسي وهذا لم يكون موجودًا، دعمت المستشار عقيلة صالح في مبادرته وتطبيقها وهي كل أقليم ينتخب ممثله في المجلس الرئاسي، ولكن عندما ذهب في دعم نظام القائمة بالأغلبية دون ضوابط اعتبره انقلابًا على مبادرة المستشار، وصوتي سيكون للقائمة مجتمعة وليست للمستشار، يجب أن أحدد تقيمي لكل القائمة وليس لشخص واحد.

س/ أثناء المفاوضات في الحوار السياسي ظهرت بمقطع فيديو صحبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرجل أشاد بك، حتى ذكر لفظة أن زياد برقاوي أكثر من البرقاويين أنفسهم، يبدو أن الرجل راهن عليك، لماذا خذلته؟

أنا أكثر الداعمين لمبادرة عقيلة من بدايتها، وهي تقوم على أن كل إقليم يجب أن ينتخب ممثله، ولكن عندما ذهب المستشار في قبول نظام القائمة أصبح صوتي ليس مرتبطًا بشخصه بل بالقائمة. ليس من حق المستشار أن يختار في قائمته من يشاء.

س/ كل مشكلتك كانت مع باشاآغا؟

بغض النظر عن الأشخاص، أمامي قوائم وعندها سأختار قائمة الأنسب، وعندما كان عقيلة ممثل في مبادرته كان صوتي له وموقفي أمر محسوم مع هذا.

س/ انتشر في منتصف المفاوضات السياسية الدائرة في جنيف وبعدما خلصتم أن نظام الانتخاب هو القائمة؟

لا أبدًا، الفيديو كان في توقيت ونحن في زيارة “الشيخ مسعود عمر” قبل اجتماع اللجنة الاستشارية في جنيف واختيارها لنظام القائمة، وعقيلة صالح كان موقفه واضحًا في رفض نظام القائمة، وعندما أختار القوائم اعتبرها انقلابًا على مبادرة عقيلة صالح واختار من اختارهم معه في القائمة، كان من حقي ان اختار القائمة التي آراءها الأنسب.

س/ هل تصف قائمة عقيلة بأنها قائمة العملاء أو متسقة مع النسق الدولي؟

كل من كان قريبًا من المشهد يعرف أن هذه القائمة صممت بتفاهمات دولية، كل دولة اختارت من يمثل الليبيين، وكان هناك إرادة وطنية التي اعتبرها تجسدت في القائمة الفائزة.

س/ ولكن أنتم أنفسكم جئتم وفق الإرادة الدولية ومن رعى الحوارات هي البعثة الأممية؟

لا يعني ذلك أنه تم اختيارنا من قبل البعثة أن نصبح منفذين لرغبات الدول، انزعجت في ذلك الوقت من وصفي برقاوي أكثر من البرقاويين، أنا أصيل في بنغازي وبرقة منذ مئات السنوات، وهذا الوصف لم يكن مناسبًا من المستشار عقيلة صالح، ولكني أشكره على نيته السليمة.

س/ دعوة عقيلة صالح لمساءلة الحكومة كيف تراها؟

حق أصيل لمجلس النواب، وهو طلب لمجموعة من أعضاء مجلس النواب معظمهم أو جميعهم من أقليم برقة، والمستشار عقيلة صالح عليه أن يستجيب وقد استجاب ويطبق في اللائحة.

س/ ما موقف زياد من مسائلة الحكومة بعيدًا عن عقيلة واللائحة الداخلية للبرلمان وما طلبه بعض النواب الممثلين عن برقة؟

من أكبر الداعمين للحكومة والمجلس الرئاسي الحالي، وهذه المسؤولية رتبت علي تقديم النصح لرئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، سجلت مواقف وتصريحات قبل قناتكم وقنوات أخرى، اعتراضي على الكثير من السياسيات التي تؤديها الحكومة ووصفت أنها لن توحد المؤسسات وأغلقت مؤسسات قائمة في شرق ليبيا، وهناك تقييم ليس إيجابيًا للحكومة والسؤال هل بسبب فلسفة الحكومة وسياستها أم الظروف هذه التي نحتاج فيها لصراحة؟

س/ كان لك تصريح في الأيام الماضية لصحيفة الشرق الأوسط العربية، قلتم: الكثير في شرق ليبيا اليوم يرون أن الحكومة منحازة جهويًا وسياسيًا وترى أنها مارست سياسة تصفية الحسابات؟

نعم وبصراحة هذا ما نسمعه ويقال.

س/ ولكنك كنت أحد عرابي هذه القائمة؟

صحيح ولذلك أنا من أكبر الداعمين لها وواجبي أن اقدم لها نصائح ولكنها لم تؤخذ.

س/ اتهامات لك ومن بينها أنك زئبقي وتميع الكثير من المواقف السياسية، كيف لك قبل 6 أشهر أن تطالب بانتخاب هذه القائمة وبعد 6 أشهر مع عدم اعتماد الميزانية لهذه الحكومة ترى أنها منحازة جهويًا؟

النتيجة النهائية أن الحكومة اخفقت، هل أخفقت نتيجة سياستها أم نتيجة الظروف التي اعترضتها هذا النقاش؟ ويجب أن يدافع رئيس الحكومة والرئاسي عن هذا الأمر.

س/ هناك حالة انسداد في ملتقى الحوار واختطاف مجلس النواب من قبل عقيلة صالح واضحة؟

أكثر شخص يستطيع أن يدافع ويذكر الحقائق هو رئيس الوزراء وليس أنا.

س/ في آخر خروج له وصف النواب بالمعرقلين على اعتبار انهم لم يعتمدوا له الميزانية؟

تصريحاتي واضحة في موضوع الميزانية، نصحت عبد الحميد أن يتجه للمصرف المركزي ويمشي أموره، ولدي تصريح آخر أن الميزانية المقدمة حوالي 21 مليارًا وليست بالكبيرة.

س/ يفهم من ذلك أن مجلس النواب مختطف اليوم من عقيلة صالح، وهو الذي يقوده ويريد إسقاط هذه القائمة كنوع من النكاية السياسية؟

لدي تصريحات أن رئيس مجلس النواب ليس من حقه أن يعطي رأيه الشخصي في الميزانية، بل عليه أن يطرح الأمر للتصويت.

س/ عقيلة تراه يختطف قرار المجلس اليوم؟

انتقدت ما يسمى رأي اللجنة القانونية أن نصاب إقرار الميزانية يحتاج لـ 120 وهذا كله غير صحيح، الشعور الموجود الآن في شرق ليبيا هو أن الحكومة هي منحازة ولم توحد المؤسسات.

س/ كنت أحد عرابي الحكومة وسميت حتى وزراء ونواب فيها؟

من ضمن تحشيد العدد للفوز، لم أطلبه لنفسي بل لعدد 6 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي لعند الجنوب.

س/ لم تطلب ذلك إلا وأنت متأكد أن الشخص سيمثل الجنوب أو سيكون نائبًا كفؤًا؟

أعضاء الجنوب الـ 6 يرون ذلك نعم.

س/ أنت شريك في صناعة الحكومة وتسمية نوابها وشريك في عملية عدم جدواها وقيامها بواجبها؟

طبعًا علي مسؤوليتين، أن أقدم النصح، والمسؤولية الثانية أن أتخذ موقفًا واضحًا إذا لم تستجيب الحكومة لنصائحي لها.

س/ الحكم على الحكومة وأنها فشلت هذا رأي ويحترم، والكثير يقول إن مجلس النواب لم يضمن خارطة الطريق ولم يتقيد بها ولم يعتمد للحكومة الميزانية المقترحة حتى اللحظة، بل هنا أفراد وقوة أمنية من الشرق الليبي منعت رئيس الحكومة أن يذهب لبنغازي؟

نعم لدي تصريحات بهذا الكلام.

س/إذًا، الموضوع بعقيلة وحفتر الذين يسيطرون على الشرق اليوم؟

هذا لا يهم المواطن، كسياسيين واجبنا أن يكون لنا دور في حل الإشكاليات وليس تسجيل مواقف، النتيجة سواء أكان خطئًا من الحكومة أو البرلمان، الآن في أزمة أن الحكومة فشلت في تنفيذ الاستحقاقات التي تمت تحديدها في خارطة الطريق، علينا أن نجد حلًا للأزمة ولا نسجل مواقف.

س/ لا بد من تحديد بالشكل الواضح لمن أخطأ وقصر وعرقل؟

ماذا نستفيد من هذا؟

س/ نستفيد بأن نحاسبه؟

من؟

س/ عقيلة صالح وحفتر؟

كيف؟ لنكن واقعيين، نطرح حلولًا وليس تسجيل مواقف؛ لأنها من السهل تسجيلها. في الظلم هناك شيء اسمه ظلم حقيقي والتوهيم هناك من يعتقد أنه مظلوم وهذا الظلم التوهمي، النتيجة واحدة أننا في أزمة سواء حقيقي أو توهمي، علينا كسياسيين وأعضاء ملتقى الحوار بالدرجة الأولى أن نجد حلًا للأزمات.

س/ اليوم زياد دغيم وكثير من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبيين سلموكم أمرهم في تونس وجنيف عبر مخرجات برلين وجنيف، وأنتجتم لهم هذه الخارطة، اليوم وبعد 5 شهور تقولون هناك إشكال متمثل في الحكومة، ألا يعد هذا الأمر استمرار تلاعب بالنخب السياسية ومصير ليبيا وابتزاز الليبيين وحالة الانقسام والفشل؟ كيف أضمن أن أعطيكم فرصة أخرى لتنتجوا لي حكومة أخرى وبعد 5 شهور تقول إنها فاشلة؟

جيد، البديل ملتقى الحوار السياسي أنتج خارطة الطريق ومخرجًا أول وهو السلطة التنفيذية الحالية، هل تم تنفيذ الاستحقاقات؟ لم تنفذ إذًا واجبنا أن نضع الآلية المناسبة لتنفيذها، خارطة الطريق جوهرها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر، هل هذا ممكن ومتاح؟ إذا لم تكون هناك إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية مثلًا لعدة أسباب عميقة أكبر وأبعد من رأي الملتقى وإذا لم تكن هناك انتخابات رئاسية ما الحل؟ هل ستستمر الحكومة بهذه التركيبة؟

س/ الحكومة منحتموها الثقة، كيف هي منحازة؟

وهل نعلم الغيب؟ هم رأوا انه يجب دعم هذه الحكومة ولكن نتكلم عن الأداء قد يكون الظروف التي أثرت عليه.

س/ خمسة أشهر وبعد حالة احتراب ومنع تضمين الميزانية وعملية رفضها والابتزاز السياسي ضد الدبيبة، هل 5 أشهر مدة كافية للحكم عليها؟

ما علاقة كل ما ذكرت بإلغاء الأكاديمية في بنغازي ونقل تبعيتها لطرابلس؟

س/ أحد وزراء التعليم اليوم هو من نقلها؟

وزير التعليم العالي، ما علاقة الميزانية وكل التعقيدات بقرار وزير التعليم العالي؟

س/ أليس القطراني نائب ورجل عاقوري ومن بنغازي؟

بغض النظر، أليست هذه هي الحكومة؟

س/ ولكن الحكومة ليست في شخص الدبيبة، لماذا هي منحازة جهويًا ولديه وزير تعليم من برقة ونائب من برقة ووكلاء؟

العبرة في الأداء والسياسية. ما علاقة التعقيدات الأمنية وعدم تضمين الميزانية في قرارات كإلغاء الأكاديمية في بنغازي وإلغاء مركز ثقافي في بنغازي؟

س/ هناك من يرد عليك أن رئيس الحكومة ووفد الوزراء منعوا أن يأتوا لبنغازي ويزوروها من أطراف نافذة أمنية وعسكرية؟

هل معنى ذلك أن هذا عقاب لبنغازي على ذلك الموقف؟

س/ ليس هذا يصب في النتيجة، ولكن المسؤول عن عدم أداء الحكومة لأعمالها ومهامها داخل برقة هي الجهة التي منعت الدبيبة؟

وجهة نظر، وهناك أكثر من وجهة نظر وعلى رئيس الحكومة ورئيس الوزراء أن يدافعوا عن أنفسهم عن هذه الاتهامات في الجلسة القادمة وهذا الحل الآن.

س/ كواليس جلسة جلس النواب، هل لديه أي رؤية اليوم لفك حالة الانسداد السياسي الحاصلة؟

أعتقد أنه الآن هناك خطوات وإجراءات، هناك سحب ثقة واستجواب وننتظر إجابات، ويتم تقييم الإجابات عن طريق التصويت على سحب الثقة.

س/ هناك لائحة داخلية تنظم سحب الثقة وتحتاج 50 نائبًا؟

المرحلة الدستورية في ليبيا مرت بثلاث مراحل، الإعلان الدستوري قبل الصخيرات لديه ضوابط وأحكام، واتفاق الصخيرات لديه ضوابط وأحكام، ومن ثم خارطة الطريق الأخيرة في تونس، لا نستطيع أن نمارس الانتقاء. الاتفاق السياسي ينص على سحب الثقة 50 عضوًا يتم تقديم طلبهم وموافقة مجلس الدولة ومن ثم 120.

الاتفاق السياسي نفسه ينص على أن تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة يتم فقط وفق المادة 12 بين مجلسي النواب والدولة عبر ما يسمى بالمجمعات التصويتية للأقاليم وهذا لم يتم، ما تم في اختيار القائمة الحقيقية هي وفق خارطة الطريق سحب الثقة تتم عن طريق خارطة الطريق. إذا اعتبرنا أن خارطة الطريق لم تضمن وبالتالي لا يجوز تنفيذها إذا المجلس الرئاسي والحكومة غير موجود. سحب الثقة الآن وفق خارطة الطريق ستكون بالأغلبية التي تحددها مجلس النواب.

الحكومة لو سحبت الثقة منها ستتحول لحكومة تصريف أعمال وتمارس أعمالها وهي حكومة تصريف أعمال دون وجود ميزانية، الآن الازمة في ليبيا من سنوات سياسية وليست قانونية ونصوص نتحجج بنصوص لا توصلنا لشيء.

س/ من يحاسب مجلس النواب الذي لم يضمن خارطة الطريق ولم يصوت على مقترح الميزانية المقدم من حكومة الدبيبة؟

ملتقى الحوار السياسي. خارطة الطريق أعطت طريقين لعقد جلسة، إما مطالبة من 25 عضوًا، وأعتقد أن هناك مطالبة بأكثر من نسبة التوافق أو بدعوة من البعثة.

س/ الحكومة تساءل من قبل مجلس النواب، مجلس النواب يحاسب من قبل لجنة الحوار، ولجنة الحوار البعثة لا تريد عقد جلسة له، بالرغم من الطلب المقدم بأكثر من 40 عضوًا حتى اللحظة، إذًا مجلس النواب سيبقى لمرحلة دائمة وليست انتقالية؟

نضغط جميعًا على البعثة أن تلتزم بخارطة الطريق التي دارها الليبيون وأن ينعقد الحوار السياسي. خارطة الطريق لم تطلب تضمين الخارطة في الإعلان الدستوري؛ لأنها جزء من الاتفاق السياسي ومكمل له. أي قانون يسمح لمجموعة مستقلين أن يشكلوا حكومة في جنيف، أين القانون هنا؟ هذا موضوع سياسي مجلس النواب كمؤسسة حتى أي مؤسسة لديها نظامها الداخلي ولكن الإشكالية ليست قانونية.

س/ ما صحة أن عقيلة صالح اليوم باعتباره رئيس المجلس هو من يختطف قرار البرلمان؟

ممارسة الاختصاصات بطريقة خاطئة هي خطف للبرلمان وأتفق مع ذلك.

س/ لماذا لا توجد أصوات مناوئة لباقي النواب في الداخل؟

اختلف معك، طوال الـ 7 سنوات كانت هناك معارضة لأداء رئيس المجلس.

س/ لكن عقيلة لما يريد عقد جلسة يعقد، وعندما يريد نصابًا مكتملًا تكون من نصاب، وعندما يريد أن يسحب ثقة يسحبها، هذه الأصوات إذًا لا صدى لها؟

هذا التوصيف فيه نوع من المبالغة والتضخيم والمسؤولية الكبرى تقع على القضاء الليبي الذي لم يؤدِّ واجبه ومسؤوليته.

س/ ألا ترى أن مجلس النواب أحد المؤسسات المسببة لحالة الانسداد السياسي اليوم؟

هناك من يرى ذلك، أرى أن المشكلة في ليبيا أعمق بكثير من أداء مؤسسات وأفراد. المشكلة في ليبيا نحن نهرب من الحقيقة وأمس سمعت لخالد المشري وأعجبني في جزئية من كلامه، فتح الدستور هو النقاش الأكبر في ليبيا الذي قد يخرجنا من الكثير من الأزمات.

كنت عضوًا في لجنة البرلمان في الغردقة وسميت عنوان “الاستفتاء على الدستور أو أصغر للوصول للانتخابات” طالبنا عبر أحد مقترحات القاعدة الدستورية أن نجري انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر؛ لأنها متفق عليها وأن يفتح الدستور، لأنه النقاش الوطني الأكبر والأهم من ثم نجري انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور بعد الاستفتاء عليه، وهذه المرحلة ستحتاج منا مدة لا تقل عن 10 – 12 شهرًا.

نحتاج لحكومة ائتلافية وطنية وأقصد فكرتها ولا أعني إقصاء عبد الحميد الدبيبة ربما يقود هو هذه الحكومة ولكن لن تصمد ليبيا ولا استقرارها ولا وحدتها ولا سلمها الأهلي بهذه الحكومة، بعدما حدث لها قد تكون مظلومة وقد تكون الظروف، ولكن النتيجة كسياسي واحدة أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار وربما لو لم نجد حلًا ستكون عندنا حكومتان.

س/ ما الذي يجعل المواطن يطمئن لهذا الكلام؟

ما الفرق بين الحكومة وحكومة ائتلافية؟ الحكومة الائتلافية أن مجموعة أطراف سياسية ستحكم وليس شخصًا واحدًا سيحكم.

س/ هذا ما كان في قائمة عقيلة وباشاآغا ولكنك رفضتها؟

من قال ذلك؟ ومن قال أنها أطراف تمثل الشرق والغرب؟ أنا من الشرق لا أرى أن عقيلة صالح يمثل الشرق، بصراحة هو يمثل طائفة وفئة، الشرق متعدد وعقيلة نائب بالأساس عن مدينة القبة.

س/ لم نسمع أصواتًا أخرى من داخل برقة ممثلة عن برقة تناوئ عقيلة؟

المستشار عقيلة صالح في رأيي سعى لاعتماد الميزانية، ولكن نواب برقة عارضوا الأمر ونجحوا.

س/ ولكن من يلتقي دوليًا وممثل عن برقة هو عقيلة صالح؟

الصفة “رئاسة المجلس” وليس الشخص. الدكتور محمد المنفي قبل انتخابه ضمن القائمة لم يكن أحد يطرح أنه ممثل لبرقة ولكن الصفة تمنحه ممثل لليبيا ولبرقة.

س/ هم يتعاملون مع عقيلة صالح كممثل لبرقة وليس محمد المنفي؟

هذه الصفة.

س/ قائمة عقيلة وباشاآغا والجويلي وسيف النصر عن الجنوب هي الحكومة الائتلافية؟

سميت عند الأطراف المتابعة بقائمة “الإرادة الدولية” وهذا الوصف الدقيق لها، الحكومة الائتلافية لا أتكلم عن قائمة بل عن حكومة ائتلافية ومجلس رئاسي الآن ائتلافي وفيه توازن؛ لأن هناك ثلاثة يشاركون في اتخاذ القرار، الحكومة أعطينا الثقة لعبد الحميد الدبيبة وشكل حكومته مع البرلمان فقط، وهناك أطراف تعتقد أن البرلمان هو عبارة عن طرف وليس هو يمثل كل المشهد في ليبيا، وهذا ما أحدث الخلل، لذلك ربما ما نحتاجه الآن في المرحلة القادمة هي حكومة ائتلافية أوسع من فكرة شخص يشكل حكومة مع برلمان.

س/على اعتبارك عضوًا في البرلمان وتعتبر أن عقيلة ليس الصوت الوحيد والممثل لا عن برقة ولا مجلس النواب، ما هي التيارات الموجودة اليوم داخل المجلس؟ وكيف توزيع الكتل وأبرز خياراتها؟

ما يحدث الآن في المشهد في الفترة الأخيرة من عدم اعتماد الميزانية وطلب بسحب الثقة، هناك كتل برلمانية واضحة معبرة عن نفسها هي التي تعمل على ذلك وليس عقيلة صالح، واضحة ككتلة برقة ولا يقودها عقيلة صالح.

س/ إذًا من يقود كتلة برقة إن كان ليس عقيلة صالح؟

هناك تضخيم وتهويل في الأوصاف.

س/ أنت من أي كتل في البرلمان اليوم؟

أنا مقاطع للبرلمان ومنذ سنتين لم أحضر إلا جلسة واحدة رفضًا لاجتماعات طنجة وغدامس؛ لأني اعتبرها ولا زلت أعتقد أنها ستسبب في تقسيم البلاد.

س/ وفق اللائحة الداخلية، ألا تعتقد أنه يتخذ إجراء بحقك بعد الغيابات؟

نعم، لم لا؟ وهذا الطلب أوجهه لرئيس مجلس النواب وسأكون سعيدًا فيه.

س/ هل نستطيع القول إنك أصبحت معارضًا للبرلمان زيادة عن كونك مقاطعًا؟

لا أنا لست معارضًا وأحترم قراراته وزملائي ورئيسه ولكني أنا مقاطع.

س/ ما فهمته منك أن هناك حالة انسداد سياسي كبيرة حاصلة داخل قبة البرلمان؟

حالة انسداد سياسي في ليبيا وليس البرلمان، البرلمان انعكاس لذلك ولكن المشكلة في ليبيا أكبر.

س/ لنأتِ لملتقى الحوار السياسي هل أصبح مصيره هو الموت؟

اعتبره الفرصة الأخيرة وليس الموت، ربما هناك أطراف تتمنى أن السبب في ولادة هذه القائمة التي فازت أن يموت، ولكن النتيجة أننا لن نرى في ليبيا وسيلة أو آلية للإنقاذ 23 ديسمبر يختلف عن 25 ديسمبر في ليبيا.

س/ كيف وصل ملتقى الحوار السياسي لهذه النتيجة اليوم؟

الملتقى الفرصة الأخيرة لأنه يجمع كل الأطراف واستطاع ويستطيع أن ينجز.

س/حالة التضاد في الآراء والرؤى واضحة جدًا في الملتقى وأفضت إلى عدم عقد جلسة بناء على رؤية البعثة؟

الملتقى دائمًا كان في الموعد وسيكون كذلك والبعثة نعم تعطل.

س/ كيف سيكون الحل من داخل الملتقى؟

اتفاق الـ 45 عضوًا على رؤيا واحدة ومشتركة الملتقى يمثل كل الأطراف السياسية الموجودة في ليبيا، مجلس النواب والدولة والنظام السابق والجيش والكل.

س/ اشرح لنا كيفية الخروج من حالة الانسداد من وجهة نظرك أنت للخروج وإعادة الحياة في العملية السياسية في ليبيا؟

أنا من ضمن النواب الذين قدمت مقترحًا يعبر عن رؤيتي وهي إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر دون شروط وإقصاء للجميع، وهو الاستفتاء للشعب الليبي، وهو من يقرر هل يسمح للعسكري أم لا، أو حامل الجنسية أم لا وليست ضوابط نضعها نحن.

هذا رأي ولكن وبصفتي عضو في لجنة التوافقات رأيت أن ذلك مستحيلًا، إجراء الانتخابات الرئاسية مستحيل، لذلك وصلنا لتجميع المشتركات، وجدنا أن هناك شبه إجماع على إجراء انتخابات برلمانية، هذه نقطة والثانية أن هناك إجماعًا على فتح الدستور ومعالجة المشروع؛ لأنه اعتبره النقاش الحقيقي الوطني الذي يجب أن يكون فيه.

س/ أنت ترى ضرورة الاستفتاء على الدستور؟

فتح الدستور وتشكيل لجنة قبل الاستفتاء عليه، الدستور الآن وفي هذه الوضعية وأنا في غلطة وافقت على الاستفتاء عليه وفق قانون كل إقليم على حدة، ولكن أتكلم أن هناك شبه إجماع على ضرورة فتح مشروع الدستور وإجراء تعديلات عليه؛ لأن فيها حلولًا جذرية وأساسية ونقاشًا وطنيًا عميقًا ومن ثم الاستفتاء عليه وهناك إجماع ثالث على انتخاب رئيس من الشعب ولكنه محكوم بالدستور ولضمان معالجة بعض المخاوف المشروعة، إذًا لن تكون هناك انتخابات رئاسية يوم 24 ديسمبر، هل ستستمر الحكومة بهذه الوضعية لمدة سنة أو سنة ونصف؟ هذا الموضوع أنا شخصيًا اتهمت وحتى دوليًا بأني أطرح هذا التصور التوافقي لأني أريد أن تستمر الحكومة، لا هذا طرحنا نحن الذين كنا ندعم قائمة المنفي و الدبيبة.

نحن من طرحنا مقترح أن يتم تقييم أداء الحكومة وباقي المؤسسات ونضع المسؤولية على كل واحد ويتم تشكيل حكومة ائتلافية وكما ذكرت لا يعني أن نغير الحكومة ورئيسها. ولكن يجب أن تكون حكومة شاملة وأوسع حتى نكمل المرحلة ونستطيع أن ننجز. من غلطان ليس مهمًا، ولكن الفكرة لسنا قادرين على تحقيق ولا استحقاق واحد من استحقاقات خارطة الطريق للوصول لانتخابات، لسنا قادرين على إعادة المهجرين ولا توحيد المؤسسة العسكرية ولا مصالحة وطنية، ولا نعالج الرقم الوطني والأرقام الإدارية، هذا منصوص عليها نصًا في خارطة الطريق وهذه الحكومة قد تكون مظلومة، ولكن النتيجة أنها غير قادرة على إنجاز ذلك، يجب علينا كملتقى أن نبحث عن المشتركات ونعيد إنتاج السلطة وحكومة ائتلافية تستوعب الجميع.

س/ خطوة للأمام وأخرى للخلف تجاه حكمك على حكومة الوحدة الوطنية، فيمن يقول إن زياد دغيم يقوم بابتزاز سياسي للحكومة من أجل تمرير بعض المناصب والمكاسب الأخرى؟

هذا زياد دغيم وماذا عن الباقي؟ 46 عضوًا من الملتقى طالبوا بعقد جلسة وصفوا فيها ما يحدث في ليبيا يهدد وحدتها واستقرارها وسلمها الأمني.

س/ أنت تنفي عن نفسك هذه التهمة؟

ليس موضوعي، أنا سياسي في مكان مسؤولية على أن أجد حلًا لليبيا، كما وجدناه لأشهر من العمل في جنيف وقف إطلاق النار حل مشكلة النفط نحن وفريق السراج في ذلك الوقت واجتماع مونترو ولوزان وتونس.

س/ كم عدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين يطلبون الاستغناء عن الحكومة أو تشكيلها بشكل ائتلافي؟

لم اسمع أحدًا تكلم عن استغناء أو مشاكل مع أشخاص، أجزم أن كل من طالب بعقد جلسة طارئة وأصف ما يحدث في ليبيا بالخطير على وحدتها واستقرارها وسلمها الأهلي أنهم مقتنعون بهذا الحل.

س/ هناك من يقول إن كل ما يحدث عملية الانسداد السياسي وملتقى الحوار السياسي سيكتشفون بعد 7-8 شهور أنهم ارتكبوا خطئًا بتعيين حكومة أو منح الثقة للحكومة ويجب منحهم فرصة أخرى ليجربوا حظهم؟

هل ليبيا ستبقى للأبد؟ إذًا علينا بالاستمرار في تصحيح الوضع ووضع حلول ومعالجة.

س/ ولكن ليس عبر الأشخاص الذين أوصلونا لذات النتيجة، أعضاء الملتقى ومجلس النواب؟

ما دام أن الملتقى موجود علينا أن نعمل حتى يتم تغيره وإن شاء الله تحدث انتخابات وتنتهي هذه الأجسام كلها، لماذا لا تنتهي ونعود ليحتكم الشعب؟

س/ لماذا البعثة تصر على عدم إجراء جلسة لملتقى الحوار؟

أتوقع أنها ستعقد جلسة وعليها أن تعقد جلسة.

س/ المؤشرات للآن تقول لا؟

لو لم تقم البعثة بذلك سيلتقي الأعضاء مع بعضهم في واحدة من المدن الليبية، دور البعثة هو تسهيلي ولوجستي أكثر من هو دور قيادي ونستطيع أن نضع آلياتنا.

س/ بدون البعثة لما استطاع الليبيين أن يلتقوا ويجتمعوا في هذا الملتقى؟

ربما الزملاء في الملتقى سيكون لهم رأي آخر وسيفاجئونك، هذا جانب والجانب الآخر إذا كان الملتقى أدائه سيئ نطالب بتغييره ولكن علينا أن نعمل ليتم تغيير الملتقى، البعثة من وجهة نظري قصرت وعطلت إنتاج القاعدة الدستورية، أولاً كان هناك أشهر ضائعة كان أداؤها سيئ ولم تحسم الكثير من الأمور بالتصويت. البعثة في الأخير لديها حسابات وتعبر عن مصالح دول ومجتمع دولي. فكرة البعثة ومجلس الأمن صراحة ونصاً هي تعبير عن مصالح دول كبرى وخاصة أعضاء مجلس الأمن.

س/ ذكرت أن البعثة فشلت في إنجاز مسألة القاعدة الدستورية وملتقى الحوار نجح في إنجاز القاعدة وحولها للبرلمان وهو الذي أماتها؟

معلومة جديدة هذه، هناك لجنة سميت باللجنة القانونية وضعت مقترح إحالته للملتقى وكوبيتش أحال نسخة من هذا المقترح لمجلسي النواب والدولة، القاعدة الدستورية يجب أن تخرج من ملتقى وليس من لجنة فرعية.

س/ المقترح ألم يعرض على الملتقى في جلسة عامة قبل إحالته لمجلس النواب؟

ورفض لأن المقترح الذي جاء من لجنة قانونية كان فارغًا، وكل النقاط الخلافية لم تحسم، هل ننتخب برلمانية فقط أو رئاسية؟ لم تحسم.

س/ كيف تجرأ كوبيتش ونقل هذا؟

حولهم لمجلس النواب والدولة وقال هذا عمل أولي للجنة قانونية.

س/ ولكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل عند مجلس النواب ومن حقه أن يغير؟

لا الكلمة الفصل عند مجلسي النواب والدولة وهم الآن ممثلون في ملتقى الحوار السياسي.

س/ كان بإمكان مجلس النواب أن يعدل في مقترح هذه القاعدة ويحيلها للملتقى؟

لا يملك ذلك يجب أن تخرج من الملتقى ومن ثم مجلس النواب والدولة يقرونها وإن لم يقروها عندها نتهمهم بالمعرقلين.

س/ يقرونها دون أي تعديلات؟

هذا بحث آخر، ما دام ملتقى الحوار السياسي لم ينتج قاعدة دستورية لا لوم على مجلس النواب.

س/ ولكن دورهم ليس كومبارس يوقعون على ما تخرجونه أنتم، أليس من حق مجلس النواب أن يعدل وكذلك مجلس الدولة؟

مجلسا النواب والدولة لديهم ممثلين في الملتقى وقوبلوا بهذا ولا يستطيعون التراجع الآن.

س/ هل لدى القوى الدولية أي تأثير على حالة الركود الحاصل اليوم في ملتقى الحوار السياسي؟

سؤال كبير، ولكن أداء البعثة يؤكد أن هناك دول ليست مستعجلة على أداء حل في ليبيا أخشى أن النتيجة تفجير الأوضاع في ليبيا قبل 24 ديسمبر، و هم يريدون أن يصلوا لهذه النتيجة.

س/هل نستطيع القول إن ملتقى الحوار السياسي اليوم مرهون بيد قوة دولية هي من تحدد متى؟

عندما هزمنا قائمة الإرادة الدولية هذا المكسب الوحيد، الليبيين آمنوا الآن وخاصة أعضاء الملتقى وأعضاء مجلس النواب أن إرادتهم هي ستنتصر وستنتصر مجددًا، وهذا وعد لقناتكم.

س/ أنت نائب عن بنغازي، ما موقفك من عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية من زيارتها حتى اللحظة؟

أزعجني ذلك.

س/ ألا تملكون أي قدرة ولو كانت سياسية لتنظيم زيارة لهذه المدينة من قبل الحكومة؟

لا أملك وكنت أتمنى من رئيس الحكومة قبيل الذهاب لبنغازي في أول زيارة ومنع النزول فيها أن يطلق هذه التصريحات الاستفزازية التي أطلقها، كأن بنغازي ستعود لحضن الوطن كانت مزعجة وعبرت له عن ذلك. كسياسي لا تعطي الحجج لخصومك وكل تصريحاتي لم أضع اللوم على الدبيبة هو صديق من سنوات طويلة.

س/ ولكنك قلت إنه أطلق كلمة استفزت بعض أهل المدينة ومنعته من الدخول إليها؟

خطأ سياسي.

س/ ولكن ليسوا أهل بنغازي من منعوا الدبيبة؟

بغض النظر، مجموعة تقول إنها تمثل بنغازي ونازلة علينا ماذا ستقول؟

س/ هل ترى أن خليفة حفتر اليوم حريص على أن يجعل بنغازي اليوم ورقة للمساومة السياسية؟

هل تعليمات من الجيش مثلًا؟.

س/ هو يقول إنه مسيطر على المنطقة، هل هناك أي كلمة أخرى غير كلمة حفتر في تلك المدينة؟

لماذا لم يمنع الحكومة في طبرق؟ غير مسيطر عليها مثلًا؟ لماذا لا نعتبر أن بنغازي لديها صوت متحرر وتعبر عن رأيها.

س/ الكثير من النشطاء زاروا الدبيبة في طبرق ولم يكن هذا رأيهم؟

هناك آخرين لديهم رأي مختلف، هل الجيش يسيطر فقط على بنغازي أم مناطق كثيرة؟ إذا يسيطر على مناطق كثيرة لماذا لم يمنع الدبيبة من سبها ومن طبرق مثلًا؟ أنا لا أمثل الجيش لأنفي أو أؤكد.

س/ كيف تنظر لملف مهجري بنغازي؟

أهم الملفات التي طالبنا فيها في ملتقى الحوار السياسي ونستشهد على قناتكم بالزميل عضو مجلس الدولة منصور الحصادي من أكثر الأصوات المطالبين بالأمر، وهذا حق أصيل وليست مزايدة، وهؤلاء أهلي وناسي وأغلبهم مهجرون من تركيبتي الاجتماعية في برقة ودرنة.

س/ كيف ترى وجود مرتزقة الفاقنر اليوم الروس والوجود التركي في ليبيا وأعمال اللجنة العسكرية 5+5 أيضًا؟

أعتقد طبيعة الليبيين يرفضون الوجود الأجنبي والذي جاء نتيجة مخاوف وكل واحد من زاوية معينة وفي خارطة الطريق اتفقنا على تجميد الوضع لحين الذهاب لمرحلة دائمة، عدم إلغاء الاتفاقيات ولكن عدم تفعيل الاتفاقيات واستمرار التعاون الأمني والعسكري وغير ذلك، وهذا للأسف لم ينفذ من كل الأطراف.