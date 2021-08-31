إسبانيا – أفادت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، بأن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع لاعب خط وسط نادي رين، الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بالشبكة، “تغريدة” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” جاء فيها: ” إدواردو كامافينغا إلى ريال مدريد.. رين قبل عرض الريال ليلة أمس الاثنين.. 31 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت”.

وأضاف: “كامافينغا خضع للفحص الطبي ليلة أمس .. ستوقع الأندية اليوم على الأوراق الرسمية للصفقة”.

وأشار رومانو إلى أن كامافينغا البالغ عمره 18 عاما، تلقى عروضا أيضا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لكنه اختار ريال مدريد.

وبات كامافينغا ثاني صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد صفقة التعاقد مع النجم النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ.

المصدر: سكاي سبورتس