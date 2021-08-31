الأردن – أفاد صندوق النقد الدولي إن “الأردن قد أظهر أداء قويا في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف لتعزيز النمو الشامل وزيادة فرص العمل، مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.

وخلال بيان صحفي عقب اختتام مجلسه التنفيذي المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي مع الأردن في إطار تسهيل الصندوق الممدد وطلب المملكة زيادة الاستفادة من البرنامج لمعالجة آثار فيروس كورونا، أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس وافق على تعديل أهداف البرنامج للسماح بحيز مالي كاف لحماية الانتعاش وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة معدلات البطالة المرتفعة، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغد”.

ووفق لـ”الغد”، أشار الصندوق إلى أن “البرنامج سيستمر لاستيعاب الإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية”، حيث كان المجلس قد وافق في وقس سابق على زيادة استفادة الأردن من البرنامج في إطار تسهيلات التمويل الدولية بحوالي 200 مليون دولار أميركي، فيما سيكون الدعم المتزايد من الجهات المانحة عاملا رئيسيا في مساعدة الأردن على مواجهة تأثير الوباء في الشعب الأردني الذي استضاف 1.3 مليون لاجئ سوري.

هذا وأفاد التقرير الموسع لصندوق النقد الدولي بنجاح الأردن المبكر في احتواء انتشار فيروس كورونا، لكن هذا النجاح واجه تحدي موجتين متتاليتين من الجائحة، لافتا إلى أنه من المخاطر المتوقعة، هو أن انتشار متحورات فيروس كورونا الجديدة، أو نقص اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، سوف يؤدي إلى تأخير التعافي”.

المصدر: “خبرني”