روسيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه لا يستطيع الإجابة على سؤال طرحته طفلة في مدينة فولغوغراد عن “متى يلغي الكبار الحرب؟”.

وخلال لقاء أجراه لافروف مع ممثلي المجتمع المدني ومحاربين قدامى في متحف “معركة ستالينغرد” بمدينة فولغوغراد الروسية، غنت تلميذة إحدى مدارس المدينة أغنية طرح فيها سؤال: “أيها الكبار متى تلغون الحرب؟”.

وشبه الوزير هذه التلميذة بـ غريتا تونبيرغ” معتبرا أن هذه الفتاة الروسية “أكثر إقناعا بكثير في كفاحها من أجل السلام من غريتا تونبيرغ في محاربتها ضد تغير المناخ”.

وقال لافروف: “من الصعب بالطبع الإجابة على سؤال عن متى نلغي الحرب.. وربما لو اعتمد الأمر علينا لحدث ذلك في وقت قريب”.

وأضاف أنه يكاد يحبس الدموع من شدة تأثره بالأغنية كما أنه أهدى للطفلة “دبدوبا”.

المصدر: “نوفوستي”