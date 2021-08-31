ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: “هل ليبيا استثناء؟ وهل رئيس ليبيا يشكل خطرًا على العالم حتى يتم انتخابة على مدار سنة وبعملية هي أشبه لدوري كرة قدم منه إلى انتخابات ؟”.

نصية أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في كل العالم يتم انتخاب الرئيس على الأكثر خلال شهر من خلال جولتين إذا لم يتحصل الفائز على 50% + 1 من الجولة الأولى، لماذا خرجت هذه المقترحات الغريبة الآن بعد أن توصل مجلس النواب لقانون لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وبدون تعقيدات وتاجيل ؟”.

واعتقد أنه اتضح الآن صدق ما تم الحديث عنه مرارًا وتكرارًا من أن الهدف هو استمرار عدم الاستقرار والفوضى، وأن الدول المتُدخلة في ليبيا لن تعمل على استقرار البلاد إلا إذا شعرت أن مشروعها خاسر.

كما تابع: “لا مناص الآن من اجتماع الليبيين ومناقشة القضايا الحقيقية لإعادة استعادة الدولة، وهي السلاح والحكم المحلي وإدارة إيرادات النفط وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. فيما عدا ذلك هو مجرد إدارة للأزمة واستمرار للفوضى”.