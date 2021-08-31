ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة عمر كتي أمس الإثنين منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.
اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 116 ، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.
كما تطرق اللقاء لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق القناة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
واتفق الجانبان على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلًا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحضر اللقاء مديرا إدارتي منظمات المجتمع المدني وسيم البوراوي، والتعاون الدولي أحمد الذيب، بالإضافة إلى رئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني ومساعد مستشار الوكيل لشؤون التعاون الدولي والمنظمات رواد شلابي.
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