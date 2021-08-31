ليبيا – التقى وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك أمس الإثنين بالنائب العام الصديق الصور.

اللقاء ناقش بحسب مكتب إعلام وزارة المالية المواضيع التى تهم المصلحة العامة وعلى الأخص عمل مصلحة الجمارك والموانئ الجمركية.

كما استعرض اللقاء آليات نظام التتبع الجمركي للحد من التهريب ومكافحة غسيل الأموال.

بدوره، هنأ وزير المالية النائب العام بتكليفه لهذا المنصب وتحمله مسؤولية العمل بهذه المهمة الكبيرة.

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار الشفافية و المحافظة على سير العمل بالمصلحة العامة، والالتزام بتطبيق المعايير القانونية في عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها.