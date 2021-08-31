ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أمس الإثنين وكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول.

وزارة الخارجية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج، ومتابعة أوضاعهم.

واستعرض وكيلا الوزارة الصعوبات التى تواجه الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، وإيجاد آلية للتعاون بين الوزارتين من شأنها تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات الطلبة الموفدين، حتى يتمكنوا من إنجاز دراستهم في المدد المحددة بقرارات إيفادهم.

وناقش اللقاء المشاكل التي تواجه المدارس الليبية بالخارج وتسوية أوضاعها حتى تتمكن من أداء رسالتها لشريحة مهمة من أبناء الطلبة الموفدين، وأبناء الجالية الليبية المقيمة بالخارج، وكذلك أبناء الموظفين الليبيين العاملين بالسفارات والشركات الليبية بالخارج.