ليبيا – نعت مديرية امن مصراتة أحد عناصرها وهو رئيس عرفاء أول عزالدين صالح ارحومة التابع لقوة المهام الأمنية الخاصة إثر اشتباك بين عناصر القوة ومتطرفين من شورى بنغازي ممن يسمون نفسهم بـ ” النازحين “.

وسقط ارحومة خلال عملية إلقاء القبض على مطلوبين لدى النيابة العامة فجر الاربعاء في منطقة 11 يوليو بمدينة مصراتة على يد هذا العنصر الارهابي الهارب المطلوب للأجهزة الأمنية في بنغازي .

وبحسب مصادر المرصد فقد قتل عنصر منتمي لما يسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” ويدعى عبدالسلام الجملي وقد بادر بإطلاق النار على عناصر الأمن خلال محاولة القبض عليه .

وأكدت المصادر بأن الجملي قاتل في بنغازي ضمن مجلس ” شورى الثوار ” بقيادة وسام بن حميد وكذلك تحت راية تنظيم داعش الذي كان يتقاسم المحاور مع بن حميد وقد بايعه الأخير بيعة قتال وفقًا لما اكدته قيادات من الإخوان مثل عبدالرزاق العرادي .

ووفقًا لبيان مديرية أمن مصراتة : ” فأن الخارجين عن القانون قاموا باطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية رمانة على دوريات قوة المهام الامنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة وتم الرد على مصدر النيران من قبل القوة واشتبكت القوة معهم ” .

وأقامت مديرية أمن مصراتة جنازة رسمية لفقيدها حضرها مدير أمن مصراتة عميد محمد ابوبريدعة وعدد من ضباط وضباط الصف بالمديرية .

وأضافت المديرية : ” أثناء الاشتباك أستشهد زميلنا رئيس عرفاء أول عزالدين صالح ارحومة وإصابة عدد أثنان من زملائنا , وتمكّنت القوة من القاء القبض على مجموعة منهم حيت تبين بانهم ينتمون لجماعات إرهابية متطرفة ” ولم تذكر المديرية طبيعة الجماعة الارهابية التي ذكرتها الا ان مصادر المرصد أكدت بأنها ” شورى بنغازي “.

وأضافت المديرية : ” إنّ استشهاد رجالنا لن يزيدَنا إلا ثبات على الطريق وقوّة نضرب بها المطلوبين ونهدِمُ بها عروش المجرمين والخارجين عن القانون ” .

وتوعدت المديرية بالسير على خطى ثابتةٍ للقبض على المجرمين والمفسدين وتقديمهم للعدالة وقالت أن من يقف أمام الجهات الامنية لن يلقى إلا القوة والضرب بيد من حديد ، وفقًا لنص البيان .

المرصد – متابعات