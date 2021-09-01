إيطاليا – اتضح لعلماء الآثار من جامعة كولورادو في بولدرـ خلال دراستهم لأدوات عثر عليها في إيطاليا في مكان نفوق أعداد كبيرة من الفيلة، أن الإنسان استخدم عظامها في إنتاج أدوات الشغل.

وتشير مجلة PLoS ONE، إلى أنه اتضح للباحثين، أن الناس القدماء استخدموا قبل حوالي 400 ألف عام، عظام الفيلة في إنتاج أدوات الشغل المختلفة. وأن هذه الأدوات صنعت باستخدام تقنيات تعتبر من سمات عصور متأخرة لأسلاف الإنسان الحديث.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء الاثار عثروا على هذه العظام القديمة خلال اعوام 1979-1991 في بلدة Castel di Guido التي تبعد 20 كيلومترا عن روما عاصمة إيطاليا.

ووفقا للعلماء كان في هذه المنطقة قبل مئات آلاف السنين واد تروي الفيلة عطشها فيه، وأحيانا كانت تنفق هنا. وأن الناس القدماء قرروا استخدام عظامها الطويلة في صنع ادوات الشغل اللازمة، بصورة منظمة وعملية إنتاج متسلسلة.

وتقول الباحثة باولا فيلا من جامعة كولورادو، “كان الناس في هذا المكان يكسرون العظام الطويلة للفيلة بمقاسات ثابتة ويصنعون منها أدوات الشغل المطلوبة. وهذا الطريقة أصبحت شائعة بعد ذلك بقترة طويلة”.

وتضيف، “قبل حوالي 400 ألف عام، أصبح استخدام النار شائعا، وكانت هذه هي بداية ظهور أنواع إنسان نياندرتال. وهي فترة مهمة جدًا لكاسل دي جيدو”.

وقد عثر الباحثون في هذا الموقع على 98 أداة عظمية بينها سكاكين حادة وأوتاد (ربما لتكسير عظام الفخذ السميكة) وقواطع وعظام طويلة معالجة جزئيًا يبدو أنها أعدت لصنع أدوات في المستقبل. أي أن السكان القدامى في هذه الأماكن صنعوا أولاً قواطع وشرائح من حجر الصوان، لاستخدامها لاحقا في صنع أدوات الشغل من العظام.

المصدر: فيستي. رو