لبنان – أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني، اليوم الأربعاء، عن معاودة العمل في مركزي العريضة والبقيعة الحدوديين مع سوريا، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للأمن العام: عطفا على بيانها السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مراكز الأمن العام الحدودية في ​منطقة عكار​ بسبب انقطاع الاتصالات، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تعلم المسافرين أنه سيصار إلى معاودة العمل في مركزي ​العريضة​ و​البقيعة​ الحدوديين، واستئناف حركة الدخول والخروج من خلالهما بعد عودة سنترالات “​أوجيرو​” للعمل، فيما يبقى مركز ​العبودية​ الحدودي متوقفا عن العمل نتيجة عطل على الشبكة، تعمل هذه المديرية بالتنسيق مع هيئة “أوجيرو” على مساعفته”.

المصدر: RT