السودان – أفادت شبكة “عاين” بمقتل طالب جامعي وإصابة نحو 12 آخرين امس أثناء فض القوات الأمنية والعسكرية تظاهرات طلابية أمام مقر الحكومة بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور.

وحسب الشبكة تظاهر طلاب جامعة زالنجي احتجاجا على تردي السكن الجامعي ورفض الحكومة تسليم إدارة الجامعة أحد مقرات قوات حفظ السلام “يوناميد” المنسحبة من دارفور وتحويله لسكن طلابي.

وقال شاهد عيان، إن طلاب جامعة زالنجي كانوا قد أمهلوا ادارة الجامعة 48 ساعة لتسليمهم المقر بعد سلسلة من المطالبات والوقفات الاحتجاجية السابقة لذات الغرض، لكن حكومة الولاية رفضت الأمر الذي تظاهر على أثره الطلاب اليوم وحاولوا دخول مقر البعثة المحروس بقوات عسكرية والتي واجهت الطلاب بوابل من الرصاص الحي.

ولفت الشاهد الذي فضل حجب هويته، إلى ان أعدادا كبيرة من الطلاب المتظاهرين توجهوا إلى مقر الحكومة بعد ان انتظم مهم مواطنون من المدينة، وهناك منعت القوات الأمنية المتمركزة في مقر الحكومة المتظاهرين من دخول المقر وأطلقت عليهم الرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة 12 آخرين نقل ثلاثة منهم في حالة حرجة إلى مستشفى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، بحسب “عاين”.

من جهتها أصدرت لجنة أمن ولاية سط دارفور أوامر فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال اعتبارا من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا علاوة علي نشر قوات عسكرية في الطرق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في اعقاب مظاهرات وأعمال عنف شهدتها مدينة زالنجي حاضرة الولاية أسفرت اصابة 4 مدنيين على الاقل.

وقال أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور في تصريح لـ(سونا) إن مدينة زالنجي حاضرة الولاية شهدت مظاهرات وأعمال عنف جاءت بعد احتجاجات طلابية تطالب بتطوير الخدمات بالسكن الجامعي واستغلتها جهات أخرى لإشاعة الفوضى وأعمال العنف بالمدينة.

وأكد أن لجنة أمن الولاية أصدرت أوامر بفرض حالة الطوارئ والتجول بالمدينة.

المصدر: سونا، عاين