ليبيا – استنكر سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس المعين من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الحادثة الأخيرة لاقتحام مقر الهيئة.

الشنطي أوضح في تصريح صحفي لصحيفة صدى الاقتصادية طالعته صحيفة المرصد أن ما حصل من اقتحام أمر مستغرب، لا سيما بعد أن تم ذلك بعد مباشرة وكيل الهيئة خالد ضو المعين من قبل أعضاء مجلس النواب المنشقين في العاصمة طرابلس بمهامه.

وأكد الشنطي حدوث حالة هلع وخوف بين الموظفين، نتيجة للاعتداء الذي حصل على هيئة الرقابة الإدارية بالأسلحة الثقيلة مع تخوف المواطنين القاطنين بجانب مقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، مناشدًا الجهات القانونية المختصة بالقبض على ضو لقيامه بالاعتداء خلال ساعات العمل والتسبب في إصابة المتواجدين.

وأشار الشنطي إلى أن موظفي هيئة الرقابة الإدارية رافضون لهذا الاعتداء؛ لأن مقر الهيئة ليست ساحة للمعارك والاعتداءات وأن الموظفين لن يصمتوا على ما حدث، وسيتم محاسبة المتورطين بالاعتداء وفقًا للقانون؛ لأن هيئة الرقابة الإدارية تحت طائلة القانون وبعيدة عن كافة الصراعات.