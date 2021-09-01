ليبيا – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده الداعم لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لكونه يمثل استقرار لكامل المنطقة ولدول الجوار الليبي بالأخص.

ووفقًا لما ورد في الرئاسة الجزائرية وطالعته صحيفة المرصد جاء تأكيد تبون خلال لقاء جمعه بوزراء خارجية دول الجوار الليبي، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، على هامش اجتماعهم في الجزائر لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية.

وأبدى تبون تفاؤله بقدرة الليبيين على إنهاء خلافاتهم والدفع بجهود السلام في ليبيا، مشددًا على ضرورة أن تساند دول الجوار الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار لليبيا، فيما عدت المنقوش عقد الاجتماع يبرز دور دول الجوار في تحقيق السلام في ليبيا ويعزز فرص نجاحه.