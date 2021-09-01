إنجلترا – وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم باستقبال “حار” لآلاف اللاجئين الأفغان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، بعدما واجه انتقادات لإدارته عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال بوريس جونسون في بيان “ندين بالكثير للذين عملوا مع القوات المسلحة في أفغانستان وأنا مصمم على منحهم مع عائلاتهم الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم هنا في المملكة المتحدة”.

ويأتي ذلك بينما أكدت الحكومة البريطانية لوكالة “فرانس برس” الأربعاء توجه سايمن غاس الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان، إلى الدوحة للقاء قادة من “طالبان” لتأمين “مرور حر” لرعايا بريطانيا وحلفائها إلى خارج أفغانستان بعد سيطرة “طالبان” على البلاد.

وأجلت بريطانيا أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس بينهم أكثر من ثمانية آلاف أفغاني عملوا مع البريطانيين في بلدهم، في وظائف بينها الترجمة الفورية.

لكن الحكومة البريطانية تواجه عاصفة من الانتقادات بشأن عملية الإجلاء التي انتهت السبت من دون إجلاء جميع المرشحين للرحيل.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس صرح الجمعة أنه تعذر إجلاء عدد يصل إلى 150 بريطانيا وما بين 800 و1100 أفغاني.

وأضاف “لم نعتقد يوما أننا سنرى اليوم الذي تدير فيه قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة ظهرها للشعب الأفغاني”.

وكانت لندن أعلنت أن الأفغان الذين عملوا لحساب بريطانيا في بلدهم وتم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة سيمنحون حقوق إقامة غير محدودة والحق في العمل وطلب الحصول على الجنسية البريطانية في الوقت المناسب.

المصدر: “أ ف ب”