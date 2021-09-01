طوكيو – تقدم فريق اللجنة الأولمبية الروسية إلى المركز الثاني في الترتيب العام بعد منافسات اليوم الثامن من فعاليات دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020” المقامة حاليا في اليابان.

وحصد الرياضيون الروس خلال منافسات اليوم الأربعاء، 15 ميدالية (7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية).

وارتقت روسيا إلى المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 89 ميدالية (32 ذهبية، 20 فضية، 37 برونزية).

بينما تتربع الصين على عرش الصدارة برصيد 147 ميدالية (68 ذهبية، 43 فضية، 36 برونزية)، بينما تراجعت بريطانيا إلى المرتبة الثالثة برصيد 86 ميدالية (30 ذهبية، 24 فضية، 32 برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول (حسب الميداليات الذهبية) لدورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020″، بعد منافسات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021:

وتقام الألعاب البارالمبية الصيفية في طوكيو في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر، ويشارك الفريق البارالمبي الروسي في هذه الدورة تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس بدلا من النشيد الوطني الروسي.

المصدر: وكالات