إنجلترا – وعد كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء بمساعدة فريقه الجديد مانشستر يونايتد على الفوز بالبطولات الكبرى من جديد ووصف عودته لناديه السابق بأنها “أفضل قرار” وبداية لمرحلة جديدة.

وعاد رونالدو لمانشستر الذي أمضى معه ستة مواسم ما بين 2003 و2009 وفاز معه بثمانية ألقاب كبيرة بناء على عقد لمدة عامين قادما من يوفنتوس الإيطالي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال رونالدو (36 عاما) عبر موقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: “أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته.. أود الاستمرار ودخول التاريخ من جديد وسأحاول مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج كبيرة والفوز بالألقاب وأهمها الفوز ببطولات كبيرة”.

وأكد رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أن مدرب يونايتد السابق، أليكس فيرغسون، لعب دورا كبيرا في عودته إلى “أولد ترافورد”.

وقال رونالدو “السير أليكس فيرغسون هو بمثابة أب لي في كرة القدم وقد ساعدني كثيرا وعلمني أشياء كثيرة وفي رأيي فإنه لعب دورا كبيرا (في العودة) بسبب العلاقة بيننا وتواصلنا الدائم وهو شخص رائع”.

وأشاد رونالدو بالعلاقة مع مدرب يونايتد الحالي أولي جونار سولشار، الذي سبق ولعب إلى جانبه في يونايتد طوال أربعة مواسم.

وأضاف عن ذلك “تحدثت معه. لكننا سنتحدث أكثر بصورة مباشرة حتى يتسنى لي معرفة توقعاته.. علاقتي معه رائعة كما سبق وقلت. وجودي في مانشستر هدفه مساعدة الفريق على تحقيق النتائج المرجوة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في تحقيق ما يريده”.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل عند استضافة نيوكاسل يونايتد في الدوري بعد العودة من ارتباطات مع منتخب البرتغال.

ويتواجد رونالدو حاليا مع منتخب البرتغال الذي يستعد لمواجهة نظيره الإيرلندي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: رويترز