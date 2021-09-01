البرتغال – أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة ذهبية لهز شباك ضيفه الإيرلندي في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وأخفق رونالدو في ترجمة ضربة جزاء “مشكوك في صحتها” إلى هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء بينهما على ملعب “ألغارفي” بمدينة فارو البرتغالية.

وتغاضى حكم المباراة النظر عن احتكاك بين رونالدو ولاعب إيرلندي ركل كرته قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وبعدها لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو “VAR” ليؤكد وجود ضربة جزاء برأيه.

وينتظر عشاق رونالدو (36 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 109 أهداف، أن يسجل هدفا على الأقل خلال هذه المباراة، لينفرد “صاروخ ماديرا” بالرقم القياسي العالمي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ، والذي يتقاسمه حتى الآن مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

المصدر: وكالات