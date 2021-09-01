الولايات المتحدة – أفاد أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية امس بأن مروحية عسكرية سقطت في البحر بعد إقلاعها من حاملة طائرات قبالة ساحل سان دييغو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي البلاد.

وقال الأسطول عبر “تويتر”: “طائرة هليكوبتر إم.إتش-60إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادئ يوم 31 أغسطس”.

وأضاف: “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية”.

وقالت البحرية الأمريكية في وقت لاحق إنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقم المروحية المنكوبة وسط استمرار جهود البحث عن الآخرين، فيما ذكر الإعلام المحلي أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

المصدر: “رويترز”