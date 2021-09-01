كوريا ج – أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع الجديدة بين سيئول وواشنطن دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وذلك بعد يوم من تصديق الجمعية الوطنية عليها.

وقالت الوزارة إنه بعد التصديق البرلماني أمس الثلاثاء، أخطرت الدولتان بعضهما البعض بأن جميع الإجراءات المحلية اللازمة لدخول الاتفاقية في حيز التنفيذ قد اكتملت، وبذلك دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ رسميا.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية الإجراءات الخاصة (SMA) “من المتوقع أن توفر شروطا للتمركز المستقر للقوات الأمريكية في كوريا (USFK) وتسهم بشكل كبير في تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وبموجب الاتفاق الجديد، الذي سيستمر حتى عام 2025 ستدفع سيئول 1.183 تريليون وون (1.009 مليار دولار أمريكي) هذا العام بزيادة 13.9% عن العام الماضي، كتكاليف للقوات الأمريكية في كوريا البالغ قوامها 28,500 فرد.

وتم التوصل إلى الاتفاق في مارس بعد عام ونصف من المفاوضات الصعبة وسط دعوة واشنطن لزيادة حادة في حصة سيئول في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة.

المصدر: “يونهاب”