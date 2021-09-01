ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف إن مجلس النواب لم يمنح الثقة لحكومة الوحدة إلا لسبب وحيد، هو ألا يكون خارج المشهد، والخشية أن يحل محلهم الـ75 شخصًا الذين جاءت بهم ستيفاني وليامز.

شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن حكومة الدبيبة هي من أحيت مجلس النواب وليس العكس، ولا يمكن أن مجلس النواب أعطى الثقة لحكومة الدبيبة؛ لأنه لو لم يعطها له سيأخذها من الـ 75، وفقًا لحديثها.

وتابعت: “ما نراه الآن في موضوع الانتخابات والقاعدة الدستورية، العالم الآن متمسك بالانتخابات والمتمسك بموعدها هي أمريكا في 24 ديسمبر، ولكن حتى اللحظة لا وجود لقاعدة دستورية تفاجأنا وهنا نضع 100 خط تحت هذا الأمر، رئيس المفوضية عماد السائح يخرج علينا ويضع العربة أمام الحصان ويقول نحن على استعداد لإجراء الانتخابات إذا لم يتوصل مجلس النواب لقاعدة دستورية، إذًا الانتخابات ستجرى بأي حال بقاعدة دستورية أو بدونها”.

واعتقدت أن هناك محاولات حقيقية للذهاب لانتخابات بدون قاعدة دستوري،ة وعلى ما يبدو أن المجتمع الدولي سيتجه في هذا الاتجاه.

وأضافت: “نحن لسنا عاجزين عن إيجاد مبادرة، ولكن الإشكالية أنه لا يسمح لنا بهذه المبادرة، الإشكالية ليست بعدم وجود الحلول بل أن الأمم المتحدة تمارس ومن خلال سفراء بعض الدول المتنفذة إغلاق الباب أمام الحل في ليبيا، إلا وفق ما يتماشى معها”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ جلسات مجلس النواب، شاهدنا صخبًا ومشادات كبيرة وصلت لحد التخوين بتلقي الرشاوى، كما ورد على لسان بعض أعضاء مجلس النواب، كيف تعلقين على هذه الجلسات وتتابعينها؟

أعتقد أنه أبرز ما أثير في جلسة مجلس النواب هو موضوع طلب أحد النواب أن يكون هناك تجريم لمن يتحدث عن النواب في الإنترنت. هذه إشكالية، هم شخصيات عامة وهناك صراع سياسي واقتصادي وعلى كل المستويات، وهم من يقودونه وهم المتهمون بهذه الفوضى السياسية التي تحدث في البلاد، ولا يريدون من الشعب أن ينتقدهم؟ لديهم أموال كثيرة وميزانية وأقروا لنفسهم هذه الأموال، وكذلك يقرون لأنفسهم ألا يتحدث الشعب عنهم، نحن اعتدنا على المشادات الكلامية وضرب بعضهم البعض وليس هناك جلسة أعتقد تمر دون أن يحدث فيها هذا الأمر وهذه المناكفات.

المثير أن يتحدث الناطق الرسمي أنهم سيضعون قانونًا للجرائم الإلكترونية، هل هذه الجرائم الإلكترونية وهو تجريم من يتحدث عن نواب هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره أم متعلقة بعمليات النصب والاحتيال؟ لأن هناك جدلًا كبيرًا في العالم حول الجرائم الإلكترونية كيف بليبيا التي تحاول أن تدخل هذا المجال؟ لا أجد إلا أنه مسألة تحصين مشاعرهم وشعورهم المرهف، أن من يتحدث عنهم يجد نفسه في السجن أو متهمًا بقضية أو يقول كلامًا لا يرضي نائب هذا الشعب المغلوب على أمره، هذا أبرز ما أثير.

بالنسبة للميزانية والمماطلة فيها نعلم أن مجلس النواب ما منح الثقة لحكومة الدبيبة إلا لسبب وحيد وواحد وهو ألا يكون خارج المشهد، والخشية أن الـ75 شخصًا الذين أتت بهم ستيفاني أن يحلوا محلهم، في هذه النقطة فقط منحوا الثقة لحكومة الدبيبة، ولولا هذا لما منحوهم الثقة وسيكون مصيرهم كمصير حكومة السراج التي أتت وانتهت دون أن تنال الثقة من مجلس النواب.

في حقيقة الأمر حكومة الدبيبة هي من أحيت مجلس النواب وليس العكس، ولا يمكن أن مجلس النواب أعطى الثقة لحكومة الدبيبة لأنه لو لم يعطها له سيأخذها من الـ 75.

بالنسبة للميزانية أعتقد أن الدبيبة تجاوزهم بعد انتظار كبير وتجاوزهم إلى أمر الترتيبات المالية، وهو ما ذهب إليه سابقه السراج، وإن كنت نفسي لا أصر أن الترتيبات المالية وأريد ميزانية، لكن المجلس المعطل الفوضوي ما زال يتلاعب بمصير البلاد والشعب المغلوب على أمره.

س/ أمام هذا التخبط والعشوائية في عمل مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، إلى أين يتجه المجلس؟ وهل سيتمكن من إنجاز الاستحقاقات المنوطة به والوصول لانتخابات في 24 من ديسمبر بمثل هذا الأداء؟

أعتقد أن ستيفاني كان لها دور كبير جدًا في تجميع الـ75 شخصًا من أجل إيجاد حكومة بديلة عن حكومة السراج، وكذلك مجلس رئاسي بديل عن مجلس رئاسي السراج، وكان هدفها الأساسي ولكن متى وصلت ستيفاني لهذا الأمر؟ وصلت له بعد مداولات وجولات وصولات بين مجلس الدولة والنواب واجتمعوا في الحمامات وباريس وأبو ظبي وباءت كلها بالفشل، وبعد أبو ظبي 2 وجدنا تحركًا عسكريًا، هذه كلها أمور باءت بالفشل وتسير في مسار اختيار مجلس رئاسي وحكومة بديلة لحكومة الوفاق ومجلس رئاسي السراج.

ما نراه الآن في موضوع الانتخابات والقاعدة الدستورية العالم الآن متمسك بالانتخابات، والمتمسك بموعدها هي أمريكا في 24 ديسمبر، ولكن حتى اللحظة لا وجود لقاعدة دستورية، تفاجأنا وهنا نضع 100 خط تحت هذا الأمر، رئيس المفوضية عماد السائح يخرج علينا ويضع العربة أمام الحصان ويقول نحن على استعداد لإجراء الانتخابات إذا لم يتوصل مجلس النواب لقاعدة دستورية، إذًا الانتخابات ستجرى بأي حال بقاعدة دستورية أو بدونها، ومن أين للسائح أن يتكلم بهذا الأمر؟ لا أعتقد أنه تكلم من بنات أفكاره، نعلم أن هناك منظمات أمريكية تعمل في إطار المفوضية والسفير الأمريكي ما زال في الجوار.

أعتقد أنه كان هناك إيحاءات ومشاورات ومداولات وصلت لعماد السائح بهذه الكيفية حول إمكانية إجراء انتخابات دون قاعدة دستورية، مما دعاه لهذا التصريح. هذا الأمر لا يستطيع أن يتصوره مجلس النواب، وهو يظن أن المسألة ما زالت في يده وأنه المتحكم في المشهد وأنه لم يتم الأمر بدونه وهذا توهم مرضي، لأن أمر حكومة الوحدة الوطنية كان سيتم بدونه، وهو أدرك نفسه والخطر وأدرك أنه سيخرج من المشهد تمامًا إن لم يعطِ حكومة الوحدة الوطنية الثقة وهو الآن يتلاعب بمصير القاعدة الدستورية كما كان يتلاعب بحكومة الوحدة الوطنية بمنحها الثقة، ولكن الوقت يمر ولا أتصور أنه يستطيع أن يصل لهذا الامر.

علينا أن ندرس تصريح السائح ولا نأخذه بالمحمل، تصريح جدي وأعتقد أن هناك محاولات حقيقية للذهاب لانتخابات بدون قاعدة دستورية، وهذا لا يمنع أن نرفض أن تكون العربة أمام الحصان، ولكن على ما يبدو أن المجتمع الدولي سيتجه في هذا الاتجاه وعلينا أن ننظر في هذا الأمر.

س/ المقترح الأمريكي للانتخابات نهاية هذا العام، ما رأيك فيه؟

الأمر يبقى تسريبات شائعات وقياس للرأي العام وبعد ذلك سيخرج علينا مقترح من الأمم المتحدة اقترحته علينا جماعة الـ 75 ويذهبون إليه، والأمر ليس جديدًا، وتسريب المقترح الآن تم به تجاوز القاعدة الدستورية المنتظرة من مجلس النواب في طبرق، علينا أن نفهم ما ذهب إليه تصريح السائح وألا يمر الأمر مرور الكرام، علينا البحث في تبعاته وما الداعي إلى أن يصرح بهذا، هو ذهب واجتمع مع عقيلة صالح في روما حول ما قال إنه ملاحظات فنية على قانون الانتخاب ويريدها أن تراعى حتى يسهل عمل المفوضية، وهذا ما علل به خروج مقترح المفوضية للانتخابات والآن هناك مقترح أمريكي بهذه الكيفية، ومجلس النواب عاجز عن اعتماد الميزانية وإخراج قاعدة دستورية وقانون انتخاب واستفتاء وتجاوز كل هذه الأمور وذهب لتجريم من ينتقدوه.

أعتقد أننا يجب أن نحمل المقترح بجد وندرسه باعتباره يمكن أن يفرض للانتخابات. قد يمرر لمجلس النواب ليعتمده ليكون هناك دور لمجلس النواب. ولكن إن لم يتم هذا الأمر يذهبون لانتخابات دون قاعدة دستورية كما قال السائح. وأعتقد أن هذه المقترحات ستمر من خلال البعثة بشكل أو بآخر.

س/ هل تتفقين أن ليبيا والحكومة الليبية لهذه اللحظة تذهب للمؤتمرات الدولية دون رؤيا؟

نحن لسنا عاجزين عن إيجاد مبادرة، ولكن الإشكالية أنه لا يسمح لنا بهذه المبادرة، وبدليل إنه عندما ذهب عقيلة صالح ونوري بوسمهين لمالطا وحاولوا أن يخرجوا بحوار مبادرة ليبية ليبية تتماشى مع الواقع الليبي تم رفضها وإقفال الباب، وكان هناك مبادرات من منظمات دولية عديدة والتي حلت نزاعات دولية والأمم المتحدة أقفلت في وجههم الباب، دول مجاورة كالجزائر حاولت أن تكون وسيطًا لمحاولة الحوار ولكن تم إقفال الباب عليهم، ومبادرات ليبيا كملتقى الحوار الليبي الليبي. الإشكالية ليست بعدم وجود الحلول بل أن الأمم المتحدة تمارس ومن خلال سفراء بعض الدول المتنفذة إغلاق الباب أمام الحل في، ليبيا إلا وفق ما يتماشى معها.